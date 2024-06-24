Відома українська ведуча висловилася про Потапа і Настю Каменських: "Ніколи не були патріотами"

Відома українська ведуча Валентина Хамайко висловилася про артистів Потапа і Настю Каменських.

Зокрема, у знаменитості поцікавилися, як вона ставиться до музикантів, які під час війни перебувають за кордоном та будують саме там свою кар'єру. Як приклад, журналістка "Люкс ФМ" навела Потапа і Настю Каменських. Валентина Хаймако відверто зізналась, що їй би не хотілося, щоб такі артисти поверталися до України. На думку ведучої, вони ніколи не були патріотами, а їхні нібито патріотичні пісні це довели, адже вони не розуміють настроїв публіки. Тож, знаменитість сподівається, що суспільство розвиватиметься по-новому та на інших цінностях.

Потап і Настя Каменських

"Ці люди ніколи не були патріотами. Ніколи. І пісні в них, як ми бачимо, патріотичні не складаються. Не пишуться. І ми бачимо зараз це на обличчя. Навіть якщо хтось дуже намагається, воно не заходить взагалі населенню. Я б відверто сказала, що не дуже хотіла, щоб вони поверталися. Вони себе називали людьми світу. Ну хай у світі й залишаються. Я дуже хотіла, щоб наше суспільство росло те, яке от зараз викристалізовується на своїх цінностях", - прокоментувала Валентина Хамайко.

Ведуча також зізналась, якою артисткою вона пишаються. Зокрема, Хамайко неабияк підкорила Jerry Heil. Вона зазначила, що співачка змінилася, її творчість стала дорослішою, а дуети з alyona alyona не залишають байдужим. Тож, Валентині Хамайко цікаво спостерігати за розвитком творчості Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"Я декілька днів тому розмовляла з Jerry Heil. Я пам'ятаю той момент, як маленька дитина прийшла до нас на "Сніданок з 1+1", як ми всі їздили на перший сольний концерт підтримувати, а зараз ми бачимо, як ця талановита артистка розквітає, який класний у них дует з alyona alyona. Я пишаюся і з радістю всім розповідаю", - поділилася ведуча.

До речі, незабаром alyona alyona та Jerry Heil відіграють у Києві перший сольний концерт після "Євробачення-2024". Артистки на сцені виконають старі хіти, нові треки, а також конкурсну пісню Teresa & Maria.

"Teresa&Maria" у ТОП-100 пісень Великобританії! Jerry Heil та alyona alyona підкорюють світові чарти

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