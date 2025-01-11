Відома українська ведуча висловилася про проблеми у шлюбі після народження сина: "Менше романтики"

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук розповіла, як після появи сина змінилися їхні стосунки з чоловіком Алмазом.

За словами знаменитості, перш за все, син Адам навчив їх любити та ще більше піклуватися один про одного. Зокрема, Алмаз став уважнішим до ведучої та її емоцій.

"Адамчик щодня вчить нас більшої любові, турботи про свою половинку. Наприклад, коханий почав краще розуміти, наскільки емоційно-психологічний стан мами важливий для малюка, і слідкує, щоб я не була виснажена та щоб залишалася сповненою любові і позитивних емоцій", - ділиться зірка.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Тим не менш, є й зворотній бік медалі. Іванна зазначає, що водночас відчуває нестачу романтики. Так, вони з обранцем забули за свої традиції та все менше часу проводять наодинці. Натомість весь свій час віддають лише догляду за дитиною. Врешті, ведуча поговорила про це з Алмазом.

"Відчуваю, що зараз ми більше батьки, аніж закохана пара. У нас стало менше тієї романтики та іскри, які були раніше. Ми майже не ходимо на побачення, не святкуємо річницю наших стосунків восьмого числа кожного місяця. Відверто кажучи, моментами мене це засмучує, бо для мене наша романтика та увага чоловіка завжди були важливими. А зараз за підгузками та дитячим плачем на це і часу не вистачає, і ми ніби забули про це. Я розумію, що наші почуття не змінилися і ми так само любимо одне одного. Та все ж мені не вистачає моментів, де є лише ми вдвох і наша пристрасть, де я маю достатньо енергії, щоб бути спокусливою для свого чоловіка. Ми розмовляємо про це, що я раджу робити кожній парі!", - зізналася блогерка.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

На щастя, подружжю вдалося порозумітися. Тому вони швидко знайшли вихід і стали просити родину допомогти з малюком, поки вони хоч трішки проведуть час лише разом.

"Так у нас зʼявилися перші успіхи – ми навчилися залишати дитину з бабусями, щоб провести час удвох, сходити на прогулянку або зустрітися з друзями. У перші місяці і це здавалося неможливим, а 10-15 хв наодинці вже були розкішшю. Тож тепер такі моменти цінуються по-особливому!", - додала Іванна.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук ділилася, як за кордоном великою родиною в однакових образах Новий рік зустрічала.

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