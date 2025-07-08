Відома українська ведуча власноруч коротко підстригла волосся в прямому ефірі

Ірина Хоменко / © instagram.com/irina_khomenko

Реклама

Українська телеведуча Ірина Хоменко, яка працює на каналі "Дім", власноруч коротко підстриглася.

Зробила вона це в прямому ефірі, щоправда, в Instagram. Довжина волосся ведучої була трішки нижче плечей. Однак вона його позбулася. Під час ведення прямого ефіру Ірина Хоменко зав'язала волосся у два хвости, потім взяла до рук ножиці та коротко підстриглася. Тепер у знаменитості подовжене каре. До речі, ведуча говорить, що це допомогло їй позбутися стресу, що накопичився.

"Оновлення! Вирішила позбутись накопичувального стресу. Мені сподобалось. Давно не була з такою довжиною. Як вам?" – поцікавилася у підписників ведуча.

Реклама

Користувачі оцінили зміни в зовнішньому вигляді Ірини Хоменко. До речі, хатній улюбленець ведучої теж з новим іміджем. Знаменитість підстригла і його, аби в спеку йому було хоча б трішки прохолодніше.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко дивувала новим іміджем. Артистка показалася брюнеткою з коротким волоссям.