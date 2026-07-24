Відома українська ведуча вперше натякнула на причину розлучення з чоловіком після 13 років шлюбу

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

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Відома українська акторка та телеведуча Стася Ровінська вперше натякнула на причину розлучення з чоловіком, режисером Ярославом Ровінським, з яким 13 років прожила в шлюбі.

Пара повідомила про розрив наприкінці травня. При цьому вони не пояснювали причин. А це ж Стася Ровінська поділилась з прихильниками відвертими зізнаннями в Instagram-stories. Ведуча чесно говорить, що їй куди комфортніше самій. Мовляв, що й самотньою, що й у стосунках доводиться робити все самій, залишатися без любові, піклування та тепла.

«Раніше я не дуже розуміла жінок, які після розлучення чи розставання говорили, що більше не хочуть стосунків і їм класно самим. Дівчат, привіт, зрозуміла. Якщо розумієш, що усе робиш сама, з умовним чоловік життя не стає спокійнішим, безпечнішим чи легшим. Не отримуєш любові, піклування, тепла. То нащо? Звісно, не усі чоловіки такі, напевно», — пояснила ведуча.

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Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська натякнула, що в шлюбі постійно очікувала дій від чоловіка, постійно прохала та пояснювала, якого ставлення хоче до себе, але відповідної реакції не отримувала. Тож, зараз ведуча не страждає від цього.

«Коли розумієш, що усе і навіть більше можеш сама, без постійного очікування чогось від чогось, без постійних прохань і пояснень, як до тебе ставитися, розчарувань… І ще й робиш, що хочеш і як хочеш», — додала ведуча.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Зазначимо, Стася та Ярослав Ровінські одружились у січні 2014 року, а в травні 2026-го повідомили про розрив. У колишнього подружжя є троє спільних дітей — сини Еван та Еней і донька Емма. На початку повномасштабної війни вони виїхали до США. Там Стася Ровінська разом із дітьми залишається й досі.

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос вперше назвала причину розлучення з чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком. Пара прожила в шлюбі 11 років.

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