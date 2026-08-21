Відома українська ведуча вперше стала мамою й показала новонародженого сина

Кароліна Король / © instagram.com/karolina_king_voice

Реклама

Ведуча телеканалу «Дім» Кароліна Король вперше стала мамою — у неї народився син, перші кадри якого вона вже показала шанувальникам.

Радісною новиною телеведуча поділилася в Instagram через день після пологів. Первісток Кароліни з’явився на світ 20 серпня. Поки що зірка не показує обличчя малюка, однак опублікувала ніжний кадр із його маленькими ніжками. Так само вона поки що не ділиться подробицями пологів та ім’ям хлопчика.

Реклама

Син Кароліни Король / © instagram.com/karolina_king_voice

Тож телеведуча насолоджується першими днями материнства. А перед цим чи не до останнього місяця вагітності Король була в кадрі та разом з колегами в прямому ефірі вела одне з ранкових шоу на українському ТБ. До речі, одними з перших новоспечену маму привітала саме телекоманда.

Реклама

«Бажаємо міцного здоров’я малюку та його матусі, миру й легкого батьківства», — йшлося у вітанні.

До слова, особисте життя ведуча традиційно намагається залишати за межами публічного простору. Про те, що вона заміжня, Кароліна вперше розповіла у свій день народження 2023 року. І лише через декілька років вона показала чоловіка Єгора, однак інших подробиць про їхні стосунки воліє не розкривати.

Кароліна Король з чоловіком / © instagram.com/karolina_king_voice

Під час вагітності Король ділилася лише окремими думками про сім’ю та майбутнє батьківство. Вона зізнавалася, що очікування дитини змінило її погляд на багато речей і вона «стала більше цінувати свою родину, чоловіка, свій шлюб».

Новини партнерів