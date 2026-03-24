Відома українська ведуча вперше стала мамою й розсекретила незвичне ім’я новонародженої

Олена Курбанова / © instagram.com/kurbanova_olena

Реклама

Відома українська ведуча, журналістка та блогерка Олена Курбанова вперше стала мамою.

24 березня у знаменитості народилася донечка. Радісну звістку Олена повідомила. Новоспечена мама зазначила, що пологи були нелегкими, але вартими того, аби на світ з’явилася Юна. Саме так ведуча назвала крихітку й навіть вперше показала її на кадрах з пологового.

Донька Олени Курбанової / © instagram.com/kurbanova_olena

За словами ведучої, народжувала вона поруч зі своїм чоловіком, за що йому вдячна. Також вона повідомила, що Юна народилася дещо пізніше спрогнозованого терміну з вагою понад 4 кг. Зараз батьки насолоджуються першими митями поруч із донечкою й обіцяють більше розповісти згодом.

Реклама

«Зустрічайте крихітку, яка народилась вагою 4260 г (і не запитуйте, я цю вагу поки і сама не усвідомила) Юна Вікторівна. Ти все зробила по-своєму… Обрала свій час та день, обійшовши і знехтувавши всіма нашими планами. Ти народилась за своїм власним сценарієм, надавши геть іншого прекраснішого сенсу моєму життю. Це були найважчі 14 годин мого життя, які б я знову і знову проходила, аби тільки в кінці чути твій перший плач! Але я щаслива, що в такий визначний момент зі мною поруч був він (чоловік — прим. ред.)», — зворушила Курбанова.

