Відома українська ведуча вперше стала мамою і показала фото первістка

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік, казахський бізнесмен Алмаз, вперше стали батьками.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. Ведуча народжувала в одному із пологових Швейцарії. У подружжя народився син.

Іванна Онуфрійчук із сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна вже встигла показати перші знімки з малюком та навіть засвітила його обличчя. Зокрема, ведуча поділилася кадрами, як синочок ніжно відпочиває в неї на грудях та солодко спить.

"Наша радість, наше щастя, наш Всесвіт! Ми чекали на тебе все життя", - підписала кадри із новонародженим сином ведуча.

А от розкривати імені малюка Іванна Онуфрійчук поки не стала.

Син Іванни Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

До речі, з поповненням в родині знаменитість вже встигло привітати чимало шанувальників. Вони засипали її компліментами та побажали синочку щастя і здоров'ям.

Вітаю вашу велику гарну сім'ю з таким щастям!

Щирі вітання з поповненням в сім'ї

Вітаю, красуне! Щастя та здоров'я бажаю!

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала втретє стала мамою. Виконавиця в одному із пологових Києва народила сина і показала його перші фото.

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