Відома українська ведуча вперше стала мамою і показала фото первістка

У знаменитості народився синочок.
Українська ведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік, казахський бізнесмен Алмаз, вперше стали батьками.
Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. Ведуча народжувала в одному із пологових Швейцарії. У подружжя народився син.
Іванна вже встигла показати перші знімки з малюком та навіть засвітила його обличчя. Зокрема, ведуча поділилася кадрами, як синочок ніжно відпочиває в неї на грудях та солодко спить.
"Наша радість, наше щастя, наш Всесвіт! Ми чекали на тебе все життя", - підписала кадри із новонародженим сином ведуча.
А от розкривати імені малюка Іванна Онуфрійчук поки не стала.
До речі, з поповненням в родині знаменитість вже встигло привітати чимало шанувальників. Вони засипали її компліментами та побажали синочку щастя і здоров'ям.
- Вітаю вашу велику гарну сім'ю з таким щастям!
- Щирі вітання з поповненням в сім'ї
- Вітаю, красуне! Щастя та здоров'я бажаю!
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала втретє стала мамою. Виконавиця в одному із пологових Києва народила сина і показала його перші фото.
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