Відома українська ведуча вперше з 2-місячним сином поїхала на море й замилувала родинними фото

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук вперше з'їздила на відпочинок з синочком Адамом.

Двомісячний хлопчик з мамою й татом вирушив до Італії. За словами ведучої, вона довго вагалася, чи слід брати Адама, але все ж втілила задум. Так, Іванна прилетіла з хлопчиком до свого чоловіка, який перебував на Сардинії у відрядженні. Щаслива родина за декілька днів встигла позасмагати, поплавати та пофотографуватися.

"Чесно кажучи, я довгенько наважувалася на цю поїздку і хвилювалась. У мене були сумніви, чи не зарано летіти кудись з двомісячною дитиною. Але тут мене надихнув приклад мої сестри, яка літала з двомісячною племінницею і мала позитивний досвід. Тож, я все-таки наважилась і ми з Адамчиком доєдналися до нашого татуся у його відрядженні", - розповіла знаменитість.

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

На зображенні Адам мило усміхається та позує у сонцезахисних окулярах з батьками. До слова, всі хвилювання зіркової мами щодо поїздки виявилися марними. Онуфрійчук зазначила, що син доволі спокійно переніс переліт і лише трохи покапризував у дорозі.

"Наша подорож пройшла чудово, як для першого разу. У літаку синочок спокійно спав, капризувати почав лиш у трансфері до готелю. Сонечко і море переносив добре. У мене позитивні враження від цієї поїздки, бо це зміна атмосфери", - додала Іванна.

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно хореограф Євген Кот ділився першими фото донечки й замилував, як онуку зустріли бабуся та дідусь.

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