Відома українська ведуча замилувала фото, як годує грудьми новонародженого сина

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук зворушила милими кадрами з синочком, якому 29 червня виповниться місяць.

Так, у фотоблогу Іванна поділилася подробицями свого лайфстайлу після народження немовля, якого вони з чоловіком Алмазом назвали Адамом. За словами ведучої, зараз вона цілком поглинута материнством. Тож, її розпорядок дня включає харчування, сон і зміну підгузків. Зокрема, знаменитість показала, як замотана у пелюшку крихітка вигодовується грудьми.

"У нас все стабільно: їмо – спимо – змінюємо підгузки. І так по колу", - зазначила зіркова мама.

Іванна Онуфрійчук з сином Адамом / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Окрім того, Онуфрійчук потішила шанувальників зворушливими кадрами, на яких Адам солодко спить та усміхається вві сні. І зворушила підписом: "Цікаво, які янголятка йому там сняться".

Іванна Онуфрійчук з сином Адамом / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук народила первістка 29 травня в одному із пологових Швейцарії, де вже тривалий час проживає з родиною та коханим. До речі, пологи були партнерськими. На виписування до ведучої прийшли близькі та рідні. Зокрема, знаменитість вже показала перші миті зустрічі синочка з родиною.