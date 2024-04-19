Відома українська ведуча здивувала, як жила під одним дахом з Вакарчуком

Українська співачка і радіоведуча Соня Сотник поділилася, з ким з шоубізнесу у неї склалися чудові стосунки.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" радіоведуча пригадала, як на початку кар'єри Святослав Вакарчук і гурт "Океан Ельзи" ділили з нею квартиру у Києві, адже у 90-х вони не мали де жити в столиці. І додала, що також знялася у них в найпершому кліпі "Там, де нас нема":

"З Вакарчуком у нас хороша історія й я дуже поважаю все, що він робить. Ми з одного міста. Коли вони приїхали підписувати свій перший контракт до Києва, коли були ще молодою й невідомою групою, вони жили у нас вдома. Я знімалася в першому кліпі гурту "Океан Ельзи". Просто у нас було де жити, ми у Києві знімали квартири. Всі спілкувалися, це була одна тусовка", - розповіла Соня.

Знаменитість також поділилася, як товаришувала з акторкою і ведучою Русланою Писанкою. За словами Сотник, артистка завжди наповнювала всіх своїм внутрішнім світлом і щиро допомагала.

Соня Сотник

"Ми були в дуже хороших стосунках. Це таке світло, безкомпромісність й внутрішня сила. Вона, коли заходила до кімнати, тобі ставало легше дихати. Ти відразу підтягуєшся поруч з нею. Руся була дуже щирою й завжди готова була прийти на допомогу. Я дуже цінила це. Руся мені дуже допомогла", - захопила радіоведуча.

Нагадаємо, нещодавно радіоведуча Соня Сотник заявила про бажання поповнити лави ЗСУ й назвала, яке військове звання здобула після проходження курсів.

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