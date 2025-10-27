Відома українська ведуча зізналась, з якими труднощами зіткнулась під час пологів у 47 років

Інна Шевченко з чоловіком / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Відома українська телеведуча Інна Шевченко відверто розповіла про труднощі, з якими стикнулась під час пологів.

Знаменитість вперше стала мамою у 47 років. Ведуча народжувала у Франції. Малюк Інни Шевченко з'явився на світ 3 жовтня. А це ж знаменитість чесно розповіла про труднощі, з якими зіткнулась. Ведуча мала народжувати у період від 17 до 24 жовтня. Медики зробили висновок, що краще зробити кесарів розтин, оскільки природні пологи можуть негативно вплинути на зір Інни Шевченко.

"Я планувала народжувати сама, але лікарі мали сумніви щодо моїх очей. 10 років тому мені робили операцію зі зміцнення сітківки на одному оці, а на іншому — лазерне укріплення. Тож рішення — чи можна мені тужитися — мав сказати офтальмолог. 1 жовтня я отримую висновок: ризик розриву сітківки все ж є. А 3 жовтня зранку ми мали зустрічатися з акушеркою і гінекологом, щоб вирішити, як саме народжувати. Я вже розумію, що, скоріш за все, буде кесарів", - зізнається ведуча.

Інна Шевченко з чоловіком та сином / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Малюк вирішив з'явитися на світ раніше планованої дати. Вже ввечері 2 жовтня в Інни Шевченко почали відходити води, тож вона терміново поїхала до пологового. Однак стався ще один неприємний момент. Чоловік знаменитості Лоран перебував не поруч, а в них мали бути партнерські пологи. Врешті, медики запропонували очікувати, оскільки переймів ще не було.

"Вночі починаються перейми — кожні 10 хвилин. Під ранок — вже кожні 9. Нерви на межі. І тут — Лоран заходить до палати! За ним лікар: остаточне рішення — кесарів розтин. 3 очима краще не ризикувати. Та й для малюка так безпечніше", - поділилась знаменитість.

Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Врешті, Інні Шевченко зробили кесарів розтин. Під час операції з ведучою поруч був її чоловік. Саме йому до грудей прикладали малюка. Самі пологи минули добре, з сином теж все гаразд. Наразі ведуча вигодовує його грудьми. Сама ж Інна Шевченко відновлюється після пологів. Необхідно два місяці, аби організм оговтався. Також знаменитість говорить, що наразі перебуває в процесі схуднення. Зараз її вага становить 84 кілограми. Та для ведучої найголовніше, що з синочком все гаразд.

Інна Шевченко з сином / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

"Головне ж, що в нас є наше диво, наш чудесний хлопчик, на якого ми так довго чекали! А все інше – відновимо", - підсумувала ведуча.

Інна Шевченко з сином / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Нагадаємо, нещодавно Інна Шевченко показала перші фото синочка. Також знаменитість розсекретила, як назвала первістка.