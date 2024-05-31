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Відома українська ведуча зізналася, чи підуть воювати її син та чоловік у разі отримання повістки

Відома українська ведуча зізналася, чи підуть воювати її син та чоловік у разі отримання повістки

Олена Фроляк

Олена Фроляк розповіла про ставлення її родини до мобілізації.

Українська ведуча Олена Фроляк прокоментувала можливість мобілізації її сина Антона та чоловіка Сергія Соловйова.

За словами знаменитості, ця тема у їхній родині підіймалася неодноразово. Тож, не вагаючись 58-річний чоловік Олени погодився б стати на захист України за потреби. Наразі син подружжя ще навчається й не досяг призовного віку, тому поки що не може бути мобілізованим. Втім, як зізнається Фроляк, він також готовий взяти зброю до рук.

Олена Фроляк / ©
Олена Фроляк

"Я би не робила з мобілізації трагедію. Моєму чоловіку 58 років. Може прийти повістка і він піде. Звісно, говорили. Він сказав: "Олено, я в тому віці й статусі – коли він головний оператор ICTV і його багато людей знає – що я ховатися не буду. І він піде. У нього немає броні. Він багато донатить, дивиться всі відео, дуже сильно розбирається у військовій авіації, бо його тато був військовим льотчиком. Сину 19 років, він студент і ще навчається. Він каже: "Мам, доведеться – піду", – розповіла Олена в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Також Олена Фроляк з чоловіком мають старшу доньку Наталію, яка успішно будує кар’єру та волонтерить.

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