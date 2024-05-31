Відома українська ведуча зізналася, чи підуть воювати її син та чоловік у разі отримання повістки

Українська ведуча Олена Фроляк прокоментувала можливість мобілізації її сина Антона та чоловіка Сергія Соловйова.

За словами знаменитості, ця тема у їхній родині підіймалася неодноразово. Тож, не вагаючись 58-річний чоловік Олени погодився б стати на захист України за потреби. Наразі син подружжя ще навчається й не досяг призовного віку, тому поки що не може бути мобілізованим. Втім, як зізнається Фроляк, він також готовий взяти зброю до рук.

Олена Фроляк

"Я би не робила з мобілізації трагедію. Моєму чоловіку 58 років. Може прийти повістка і він піде. Звісно, говорили. Він сказав: "Олено, я в тому віці й статусі – коли він головний оператор ICTV і його багато людей знає – що я ховатися не буду. І він піде. У нього немає броні. Він багато донатить, дивиться всі відео, дуже сильно розбирається у військовій авіації, бо його тато був військовим льотчиком. Сину 19 років, він студент і ще навчається. Він каже: "Мам, доведеться – піду", – розповіла Олена в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Також Олена Фроляк з чоловіком мають старшу доньку Наталію, яка успішно будує кар’єру та волонтерить.

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