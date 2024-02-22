Відома українська ведуча зізналася, наскільки погладшала за час вагітності і як худне

Ведуча "1+1 Марафон" і ТСН Наталя Островська, яка вперше знялася у фотосесії з 3-місячною донькою Аґатою, розповіла, наскільки погладшала після пологів.

За словами Островської, за час вагітності вона набрала 22 зайві кілограми. Втім, через вагу зірка не переживає, оскільки зараз для неї в пріоритеті - самопочуття. Від цього залежить і лактація, адже ведуча годує донечку грудним молоком:

"За вагітність я набрала 22 кілограми, 12 швидко пішли — за кілька тижнів, а от над іншими доводиться працювати. Я стежу за харчуванням, роблю лайтові тренування і вже бачу, що вага потроху зменшується. Потрібно дати собі час. Днями чомусь сумно стало, коли подивилась у дзеркало, думаю: "Де мій прес?". А потім дивлюсь на Аґату і кажу: "Так ось він – такий прекрасний", - прокоментувала Островська в інтерв'ю Viva.

Наталія Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Також зірка зізналася, що вона хоче, аби в її родині Островських був і син. Але поки що ведуча планує зробити перерву і замислюється над поповненням у родині за декілька років:

"Потрібно народжувати більше українців, але моя черга – за три-п'ять років. Поки передаю естафету іншим україночкам! Я хочу в родині Островських дівчинку і хлопчика, але наразі потрібно виростити Аґату і дарувати їй якомога більше тепла й батьківської любові", - зазначила ведуча.

Наталя Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Нагадаємо, що три місяці тому у ведучої Наталі Островської та її чоловіка народився первісток, донька Аґата. Дівчинка з’явилася на світ в одному з пологових будинків Києва. Як раніше ділилася Островська, її пологи минули швидко. Перейми тривали п'ять годин, а самі пологи – 13 хвилин.

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