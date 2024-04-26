Відома українська ведуча зізналася, що їй допомогло зберегти дружбу з колишнім

Відома українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай після розлучення зі своїм нареченим, адвокатом Євгеном Проніним поділилася секретом їхніх теперішніх дружніх стосунків.

Як зізнається Раміна в YouTube-проєкті "30+", після болісного періоду вона тривалий час тримала образи на Євгена. Втім, через рік ведуча отримала повідомлення від екснареченого, яке остаточно розтопило між ними кригу й вони припинили бути ворогами. Зокрема, у ньому Пронін попросив вибачення у Есхакзай і поділився власними переживаннями.

"Він мені написав душевне повідомлення: "Раміна, те, що наші стосунки не склалися, для мене теж така трагедія, як і для тебе. Я так само переживаю це, як особисту невдачу. Ми з тобою не спілкувалися майже рік. У мене змінилося бачення життя, ті люди, з якими я думав, що не буду спілкуватися, виявилися прикольними і я з ними спілкуюся". Він написав велике повідомлення, сказав просто "вибач". У мене були сльози на очах, наче я чекала це повідомлення цілий рік. І я відповіла йому: "Женю, ти виявився нормальною людиною". І після цього повідомлення у мене не було бажання про Женю казати щось погане", - наголосила Раміна.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін / Фото: instagram.com/raminalalala

Також знаменитість зазначила, що подолати складний період їй допомогло уникнення згадок про колишнього. Зокрема, вона прибрала з життя всі речі, які нагадували про нього.

Коли Женя з'їхав, він залишив деякі свої речі у мене вдома. І мені постійно це муляло, це було приводом написати: "Коли приїдеш забереш свої речі?". Я написала йому: "Куди тобі відправити речі?". І повністю видалила наші спільні фото з телефону, зняла наші фото з холодильника, всі нагадування, повністю викреслила все, що було між нами, щоб не тригерило", - пояснила Есхакзай.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин також розповів про стосунки з колишньою і чи забрав у неї елітне авто, яке подарував.

Читайте також: