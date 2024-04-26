Відома українська ведуча зізналася, що їй допомогло зберегти дружбу з колишнім

Раміна також поділилася секретом, як їй вдалося швидше оговтатися після розставання.
Відома українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай після розлучення зі своїм нареченим, адвокатом Євгеном Проніним поділилася секретом їхніх теперішніх дружніх стосунків.
Як зізнається Раміна в YouTube-проєкті "30+", після болісного періоду вона тривалий час тримала образи на Євгена. Втім, через рік ведуча отримала повідомлення від екснареченого, яке остаточно розтопило між ними кригу й вони припинили бути ворогами. Зокрема, у ньому Пронін попросив вибачення у Есхакзай і поділився власними переживаннями.
"Він мені написав душевне повідомлення: "Раміна, те, що наші стосунки не склалися, для мене теж така трагедія, як і для тебе. Я так само переживаю це, як особисту невдачу. Ми з тобою не спілкувалися майже рік. У мене змінилося бачення життя, ті люди, з якими я думав, що не буду спілкуватися, виявилися прикольними і я з ними спілкуюся". Він написав велике повідомлення, сказав просто "вибач". У мене були сльози на очах, наче я чекала це повідомлення цілий рік. І я відповіла йому: "Женю, ти виявився нормальною людиною". І після цього повідомлення у мене не було бажання про Женю казати щось погане", - наголосила Раміна.
Також знаменитість зазначила, що подолати складний період їй допомогло уникнення згадок про колишнього. Зокрема, вона прибрала з життя всі речі, які нагадували про нього.
Коли Женя з'їхав, він залишив деякі свої речі у мене вдома. І мені постійно це муляло, це було приводом написати: "Коли приїдеш забереш свої речі?". Я написала йому: "Куди тобі відправити речі?". І повністю видалила наші спільні фото з телефону, зняла наші фото з холодильника, всі нагадування, повністю викреслила все, що було між нами, щоб не тригерило", - пояснила Есхакзай.
Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин також розповів про стосунки з колишньою і чи забрав у неї елітне авто, яке подарував.
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