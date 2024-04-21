Відома українська ведуча зізналася, з якими труднощами зіткнулася під час вагітності

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно розсекретила свою вагітність, поділилася, як для неї минає цей період.

Так, у своєму фотоблогу Іванна вирішила підтримати усіх жінок, які зараз перебувають при надії, та спростувала усі чутки про те, що це невимовно важко. Зокрема, ведуча зізналася, що майже жодних змін за перші п'ять місяців вагітності не відчула.

"У мене було геть не так, як розповідали знайомі. Перші 3-5 місяців я майже не відчувала змін, токсикозу чи поганого самопочуття. Навіть моя вага ніяк не змінювалась і я хвилювалася, чи все добре з дитиною. Та в якийсь момент я зрозуміла, що в суспільстві існує багато установок та стереотипів, і якщо я продовжуватиму далі все брати до уваги, то зроблю лиш гірше собі і дитині", - поділилася знаменитість.

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Втім, за словами Онуфрійчук, вона постійно працює над власним позитивним мисленням, адже вірить, що таким чином вдасться "прожити цей досвід по-своєму і з насолодою". Також ведуча навела конкретний приклад, як полегшує дискомфорт завдяки правильній налаштованості:

"Так, з 6-7 місяця вже з'явився певний дискомфорт: болі у спині, стало важче пересуватися, печія, набряки та іноді ускладнене дихання. Але я пояснюю собі, що це нормально, бо моє тіло набрало вагу і в ньому живе вже три кг щастя. Коли малеча штовхається і ніжкою залазить десь під ребра, а шкіра на животі натягується, мені однозначно боляче, але я знову ж таки розумію, що дитині просто тісно і приймаю це, розмовляю з нею, гладжу животик. Повірте, з таким настроєм все проходить легше і позитивніше", - зізналася Іванна.

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