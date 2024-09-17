Відома українська ведуча зменшила груди і показала фото до та після операції

Також Аліна Доротюк зізналась, що ще в собі змінювала за допомогою пластики.

Відома українська ведуча та інтерв'юерка Аліна Доротюк зізналась, що робила операцію зі зменшення грудей, і пояснила чому.

Доротюк лягла під ніж пластичного хірурга 2013 року. Саме тоді інтерв'юерка наважилася зменшити груди. Ба більше, це було не лише власне бажання Аліни, а й медики радили їй це зробити. Річ у тім, що в інтерв'юерки був 10 розмір грудей, а тіло доволі худорляве. Це було чимале навантаження на спину, Доротюк було некомфортно. Врешті, після операції та тривалої реабілітації ведуча відчула полегшення.

Аліна Доротюк до операції зі зменшення грудей / Фото: скриншот з відео

"Я 2013 року, але це було за медичними показаннями, робила зменшення грудей. Я була худенька, маленька, і це було величезне навантаження, коли в тебе 10-й розмір грудей, які тягнуть униз. І ти прокидаєшся серед ночі від того, що болить спина, тобі хочеться плакати постійно й ти не отримуєш насолоди від життя. У тебе купа обмежень. Операція тривала п'ять годин і була дуже довга реабілітація", - розповіла інтерв'юерка на своєму YouTube-каналі.

Аліна Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Цьогоріч Аліна Доротюк наважилася на ще одну пластичну операцію. Ведуча зробила ринопластику. Найголовніше для інтерв'юерки було те, аби її ніс після хірургічного втручання мав природний вигляд. Як говорить Аліна, результатом вона задоволена.

Аліна Доротюк до та після ринопластики / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно українка з найбільшими у світі вилицями розповіла про свої численні пластичні операції. Анастасія Покрещук також відповіла, як у майбутньому це вплине на її тіло.

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