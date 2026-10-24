Відома українська зірка перенесла операцію зі зменшення шлунку й назвала бажану вагу

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реперка alyona alyona вперше після приїзду до лікарні розповіла про операцію зі зменшення шлунка, яку перенесла три дні тому.

Артистка зізналася, що наразі відчуває біль і має зосередитися на відновленні. Також виконавиця пояснила, чому після багатьох років спроб схуднути все ж наважилася на баріатричне втручання.

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Про операцію alyona alyona повідомила в Instagram. За словами реперки, зараз її головні завдання — «ходити та лежати», адже після хірургічного втручання вона ще переживає непростий період відновлення.

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В окремому дописі артистка детальніше пояснила своє рішення. На такий крок її надихнув досвід подруги юності, яка після операції схудла зі 140 до 70 кілограмів і вже кілька років утримує результат. Так само реперка спостерігала й за іншими перевтіленнями серед знайомих.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

«Я в лікарняній палаті, і сьогодні у мене буде баріатрична операція. Я слідкувала за їхнім станом і динамікою. Я багато разів показувала свої шляхи схуднення зі спортом і різними штуками. Навіть ділилася тим, як колола уколи і до чого мене призвели ці уколи, і що це не панацея», — розповіла виконавиця.

Водночас alyona alyona наголосила, що усвідомлює: операція не гарантує розв’язання всіх проблем із вагою. Вона зізналася, що мріє важити 80 кілограмів, однак до цього рішення йшла не один рік, і всі спроби не давали бажаного. Зірка пояснила це низкою причин.

«Для того, щоб я повністю схудла, мені треба відмовитися від кар’єри, роботи і покласти все своє життя на схуднення. У силу набутих звичок, РДУГ, того, який у мене графік і життя, інакше не можна. Я перепробувала все, я бачу це по своєму життю. Я відмовлялася від цієї операції багато років, хоча багато лікарів мені казали, що це твоя „пігулка в шоколаді“, скажімо так», — пояснила артистка.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка також зазначила, що розглядає втручання як спосіб контролювати харчування та не повертатися до переїдання. За її словами, вона «не сто доларова купюра, щоб всім подобатися», тому зважилася на цей крок, попри весь можливий осуд її вчинку.

«Це не дозволить мені переїдати. Для мене це дуже важливо — працювати над собою, розвиватися, змінюватися і бути прикладом. Я обираю такий шлях. Мені однаково, чи мене хтось засудить, знецінить, спростує — це мій шлях», — підсумувала alyona alyona, подякувавши всім, хто підтримує її в цей період.

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