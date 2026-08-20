Відома українська зірка розгнівалася від побаченої ДТП Полякової й емоційно згадала випадок Скрябіна

Оля Полякова, alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реперка alyona alyona емоційно відреагувала на аварію, в яку потрапила співачка Оля Полякова разом із донькою Машею.

Артистка звернула увагу не лише на сам факт ДТП, а й на дивну поведінку чоловіка, з яким Полякова вступила в конфлікт після зіткнення.

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Так, у своєму фотоблогу alyona alyona поширила інформацію про інцидент та поділилася власними припущеннями. Реперка звернула увагу на те, що останнім часом Полякова робила публічні заяви на гострі суспільно-політичні теми, зокрема висловлювалася про роботу ТЦК та свободу слова в Україні.

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На цьому тлі alyona alyona заявила, що не виключає навіть провокації та «замовлення». Водночас артистка не навела доказів такої версії, а її слова є лише особистим припущенням. Тож жодних підтверджень немає.

Сториз alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

До такого висновку артистка дійшла, коли побачила агресивну та дивну поведінку невідомого чоловіка, який накинувся на Олю у момент фіксації нею наслідків ДТП. У пориві гніву за дії того незнайомця alyona alyona порівняла ситуацію з музикантом Кузьмою Скрябіним.

«Ще й телефон вибиває, щоб відпетляти від відповідальності. Олю, тримайся. Не здивуюся, якщо це замовлення. Кузьму всі пам’ятають», - написала реперка.

Як відомо, свого часу довкола смерті музиканта у ДТП дійсно ходило чимало пліток. Зокрема, багато шанувальників роками переслідують версію «замовного вбивства» через регулярну критику влади з боку Андрія Кузьменка за життя. При цьому офіційною версією слідства є втрата керування авто внаслідок складних погодних умов і ожеледиці, внаслідок чого транспорт виїхав на зустрічну смугу.

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Що відомо про ДТП Полякової

Аварія сталася ввечері 19 серпня. Автомобіль Олі Полякової після зіткнення з іншим легковиком опинився в кюветі. Її донька Маша отримала травму носа й зуба, після чого дівчину забрала швидка допомога.

Сама співачка згодом показала пошкоджене авто та розповіла, що, за попередньою інформацією, за кермом іншої машини могла перебувати жінка, яка нібито здійснювала розворот на дорозі. Хто саме перебував за кермом та що стало причиною зіткнення, наразі остаточно не встановлено. Так само невідомо, ким був чоловік, з яким Полякова посварилася після аварії.

Поки правоохоронці з’ясовують обставини аварії, у ЗМІ розкрили місце, де саме трапився інцидент за участі зіркової родини Полякових.

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