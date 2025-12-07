Відома українська зірка заявила про неприязнь до Полякової та назвала причину: "Чому маю це забути?"

Оля Полякова, Анжеліка Рудницька

Виконавиця з «Території А» Анжеліка Рудницька відверто розповіла про неприязнь до Олі Полякової і чому її творчість зовсім не близька їй.

Так, артистка згадала спільні початки на «Території А» та пояснила, що змінило її ставлення до зірки. За словами виконавиці, зараз вона не стежить за діяльністю Полякової й ніколи особливо не цікавилася її кар’єрою. Анжеліка підкреслила, що публічний образ співачки їй не близький.

«Я взагалі не цікавлюся нею. Це настільки не моє, тож я навіть не можу коментувати. У часи „Території А“ ж намагалися всім давати шанс показати себе. Тоді вона була скромною дівчиною, яка дуже хотіла співати. То була інша Полякова. Вона не з’являється в моєму інформаційному полі, і навмисно відстежувати немає бажання. Це просто не мій формат музики й не моя сфера інтересу», — зізналася Рудницька в інтерв’ю oboz.ua.

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

Рудницька також згадала заяви Полякової щодо «Євробачення» і як та погрожувала судом і просила дозволити участь у нацвідборі артистам, які хоч і виступали після 2014 року для РФ, але зараз вже змінили позицію. Анжеліка говорить, що ця тема зачепила її особисто. Зокрема, вона згадала минулі виступи Полякової для росіян, коли 2014 року під Луганськом у складі підрозділу «Айдар» було вбито її родича.

«Її заява про те, що саме вона рветься на „Євробачення“, а її не пускають — це було смішно. Бо знову всі їй щось винні. Вибачте, в той час, коли вона в кокошнику стрибала перед росіянами, загинув на фронті мій дядько — йому було лише 46 років. Чому я маю це забути? Чому маю вдавати, що цього не було?» — наголосила виконавиця.

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

Загалом, Рудницька говорить, що хоче вірити у зміни Полякової, але водночас згадує й тих, хто обрає позицію лише з точки зору вигоди. Крім того, співачка також висловилася про українських артистів, які проживають за межами країни, але продовжують заробляти в Україні.

«Чи вона справді змінилася? Я хочу вірити, що люди здатні усвідомлювати, що таке країна, і робити висновки. Але дуже часто бачу інше: чимало тих, хто просто використовує Україну для просування своїх ідей і свого бізнесу. Навіть ті, хто живе за кордоном, але регулярно приїжджає сюди заробляти, бо там їхня творчість не дуже й потрібна. Ті ж The Hardkiss, наприклад. Чи хотіла б я втратити Юлію Саніну як українську артистку? Ні. Вона класна, яскрава, самобутня. Але факт лишається фактом: колектив перебуває за кордоном. Пам’ятаєте, як Потап теж намагався повернутися, щоб заробити. Йому сказали, що ніхто тут не чекає — і він зник», — додала зірка «Території А».

