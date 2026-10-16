Відома українська зірка зі сльозами шокувала домаганням родича у 6 років і чому замовчувала це роками

Лєра Мандзюк / © скриншот з відео

Реклама

Українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк уперше публічно поділилася болісними спогадами про сексуальне насильство, якого зазнала в шестирічному віці. Артистка зізналася, що роками мовчала про пережите.

За словами Мандзюк, травматичний досвід стався влітку, незадовго до початку школи. Тоді Лєра разом із мамою гостювала в родичів. Дорослі пішли на церковну службу й прийшли на обід. А дівчинка, якій було нудно залишатися без інших дітей, вирішила погратися надворі.

Реклама

За нею пішов далекий родич, який запропонував зібрати груші та поласувати малиною в саду. Спочатку дитина не розуміла, що відбувається. Мандзюк пригадала, що спершу сприйняла дії чоловіка як спробу обійняти її, але згодом усвідомила, що ситуація виходить за межі звичайної близькості.

Реклама

«Не люблю груші по сьогоднішній день… Там сталася неприємна ситуація. Цей чоловік виявився педофілом, я тоді не знала такого слова. Я не розуміла, що відбувається. Спочатку я подумала, що він хоче мене обійняти… Я не відразу зрозуміла, що ми не просто обіймаємося. З того моменту в мене була страшна травма: і страх, і заборона всього, що стосується сексу», — розповіла комікеса в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Лєра Мандзюк / © скриншот з відео

За словами Лєри, вона змогла вирватися, коли чоловік почав взаємодіяти з її статевими органами під сукнею. Однак спогади про нього залишилися з нею на роки. Артистка також зізналася, що відтоді тривалий час уникала суконь. І додала, що чоловік залишився не покараним дотепер.

«Він не змушував мене нічого робити, я була у сукні, він сував пальці у статеві органи… Це тривало недовго, я змогла вирватись… Він досі живий. Коли я це згадала, я зрозуміла, чому я не носила сукні до 19 років», — поділилася Мандзюк зі сльозами.

Гумористка довго нікому не розповідала про те, що сталося. У дитинстві вона боялася, що її сваритимуть або покарають, а також переживала, що люди почнуть ставитися до неї інакше. Згодом до страху додалося відчуття, ніби вона сама в чомусь «винна».

Реклама

Лєра Мандзюк / © скриншот з відео

Про пережите Лєра на тривалий час забула й миттєво згадала вже під час студентських років. Тепер вона наголошує: відповідальність за насильство лежить виключно на кривдникові, а шестирічна дитина не могла бути винною в тому, що з нею сталося.

«На певний час я забула про цю ситуацію й згадала, коли була студенткою. Зараз я розумію, що у тому немає моєї провини. Мені було шість років, я була дитина. І єдина людина, яка винна, це цей чоловік. Я тоді закрилась і вирішила нікому не казати, щоб мене не карали. Я сама придумала, що мене покарають», — пояснила артистка.

Лєра Мандзюк / © скриншот з відео

Мандзюк говорить, що досі з болем згадує те саме відчуття, як вона «натягувала вниз сукню» з думкою, що вбрання «надто коротке». Утім, зараз артистка переконана, що про сексуальне насильство не можна мовчати через сором чи страх осуду. Саме тому вона відкрито говорить про власний досвід, аби не сприймати пережите як «секрет».

«Це дуже вплинуло на мене як на дівчину, особистість і стендап-комікесу зокрема. Я не згодна з тим, що це така річ, яку треба приховувати, соромитись або боятися про це говорити», — наголосила Лєра.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна опинилася в епіцентрі критику через свої співчуття Ірині Федишин, яка втратила доньку. Ведуча пояснила, чому записала те звернення у халаті та з гребінцем у руках.

Новини партнерів