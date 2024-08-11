Відома ведуча приголомшила сумою, яку заплатила за консультацію у психолога Дмитра Карпачова

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська приголомшила сумою, яку заплатила за консультацію у психолога Дмитра Карпачова.

Знаменитість зізналась, що мала серйозні внутрішні переживання. Зокрема, Аліна була заміжня за актором Русланом Ханумаком. У період їхнього шлюбу ведуча непокоїлася, що чоловік може її зрадити. Шаманська переймалася, що в Ханумака на знімальному майданчику виникнуть почуття до якоїсь акторки, якщо він гратиме з нею закохану парочку.

Врешті, після 3-4 років терзань себе цими думками, блогерка вирішила піти до психолога Дмитра Карпачова. Хоч він і не вів тоді консультацій, однак Аліну взяв на прийом. Ведуча за це заплатила дві тисячі євро.

Аліна Шаманська / Фото: скриншот з відео

"Я точно не вірю в те, що іскра не пролітає, коли ти три місяці граєш закохану пару з симпатичною дівчиною, яка тобі симпатизує. Я колись на цю тему пішла до Карпачова. Він не приймав взагалі. Але мене наскільки крило! Я три-чотири роки терпіла, що це робота, а потім мене почало крити. Підписники пишуть, фотки чоловіка з кимось скидають. І я думаю: "А якщо ми розлучимося? А якщо мені буде 40 років і він мені зрадить з якоюсь акторкою?". І я пишу: "Карпачов, прийміть мене". А він каже, що консультації не веде і тільки 1000 євро година. І я така: "Беру дві години". Це дві тисячі євро", - розповіла блогерка на своєму подкасті.

Врешті, консультація Шаманській допомогла. Як поділилася Аліна, Карпачов дав їй важливу пораду, якою вона керується досі - жити саме теперішнім моментом.

Аліна Шаманська / Фото: скриншот з відео

"Приходжу до нього, і кажу що в мене є проблема: "У мене чоловік - режисер, і я боюсь, що коли мені буде 40 років, він зрадить мені з акторкою". Він сказав круту фразу, якою я керуюся по життю. Він сказав: "Не важливо, що буде потім, головне, щоб ти ніколи не шкодувала про період, який ти прожила. Ти зараз кайфуєш, і абсолютно не важливо, що буде потім", - пригадала блогерка.

Нагадаємо, нині Аліна Шаманська перебуває в Києві. Блогерка після приїзду до України ділилася, які зміни сталися в її житті.

Читайте також: