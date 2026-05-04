Відома ведуча розсекретила свою образу на Лесю Нікітюк і нарвалася на критику: "Це неприємно"

Леся Нікітюк, Олена Філонова

Українська ведуча та блогерка Олена Філонова відверто розповіла про неприємну ситуацію зі своєю колегою — телеведучою Лесею Нікітюк, яка її серйозно зачепила.

За словами Філонової, під час одного зі спілкувань Нікітюк використала щодо неї буцімто незрозуміле для неї слово. Спершу блогерка не надала цьому значення, адже не знала його змісту. Втім, згодом підписники пояснили їй, що йшлося про образливий натяк.

«Вона назвала мене якимось дивним словом, а я це слово не знаю, тому що люди з заходу України володіють якимись словечками, які мені як киянці незрозумілі. І потім мені підписники написали, що вона назвала мене чоловічим органом», — поділилася ведуча в коментарі блогерці Марії Паньків.

Зірка зізнається, що не впевнена, чи це був жарт, однак ситуація її справді образила. Особливо вона звернула увагу на відсутність будь-якої реакції чи вибачень з боку колеги.

«Мені було це неприємно, і я це пам’ятаю. Мені неприємно, людина навіть не перепросила. Ну як можна назвати так дівчину? Тим паче коли ти не знаєш цього слова, а тебе ображають і над тобою насміхаються. Це нормально чи ні? Я вважаю, ні. Тому я так й сказала, що її не годували у дитинстві, тому вона така зла на людей», — різко наголосила Олена.

Леся Нікітюк

Втім, у соцмережах слова Філонової викликали неоднозначну реакцію. Частина користувачів підтримала її, але чимало юзерів звернули увагу на інше — формулювання про «захід України», яке прозвучало у її розповіді. Коментатори дорікнули блогерці за поділ українців та наголосили, що Леся родом з Хмельницького.

Шановна, немає Західної чи Східної України! Є захід та схід однієї єдиної країни!

А мене одну цікавить що то за слово?

Як вам та західна Україна поперек горла стоїть. Хіба там гірші люди як в Києві?

«Мені як киянці»… А що Київ — не Україна, а що захід України — це інша країна?

На критику Олена Філонова відповіла іронічно, зазначивши: «Коментарі — підтримка від українців, яку ми ‘заслужили’».

