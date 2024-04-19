Відома ведуча розповіла, як її чоловік був у полоні та як вона долає стрес через коханого-військового

Українська співачка і радіоведуча Соня Сотник поділилася, як її чоловік Михайло пробув у полоні й де він зараз служить.

Так, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Соня зізналася, що її чоловік пішов на фронт як доброволець ще з 2014 року. Нині його мета — не лише боронити Україну, але й помститися за всіх вбитих країною-агресоркою побратимів:

"Я знаю, що пережила родина Михайла, коли він був в Іловайську в полоні. Я знаю, чому зараз Михайло на фронті. Я знаю, чому він поїхав на фронт після Майдану. Я знаю імена його побратимів, які загинули в 2014-2021 роках. І за кожного з них він намагається зараз помститися. І буде це робити доти, доки йому дозволить здоров'я", — розповіла Сотник.

Соня Сотник

Також радіоведуча зазначила, що віднайшла метод, як заспокоювати себе під час паніки й відсутності зв'язку з чоловіком:

"Оскільки я з Михайлом живу з 2016 року, цей стан (стресовий – прим. ред.) він є частиною мене. Проте у нас є домовленості, які допомагають не хвилюватися до якогось моменту. Бо я розумію, що якщо сьогодні немає ввечері або зранку немає повідомлення або воно не прочитане, не треба вмикати паніку через три-чотири години, навіть через добу. По-перше, є телефони побратимів. Але коли Михайло виходив на завдання то його не було тиждень, інколи 10 днів. Тобто зараз щастя, що є можливість швидко реагувати, передавати вітання й підтримувати. А так це неможливо. Це вже буде з кожною жінкою в Україні", — додала Соня.

Зазначимо, чоловік знаменитості, військовий Михайло зараз служить в 68-й окремій єгерській бригаді на Куп'янсько-Лиманському напрямку, який є одним із найгарячіших на фронті.

Нагадаємо, раніше Соня Сотник розповіла, як освідчилася своєму чоловікові-військовому. Ведуча зізналась, як наважилася на такий крок.

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