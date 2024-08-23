Відома ведуча відповіла, що їй не подобається в роботі інтерв'юерів Анатоліча, Гордона, Єфросиніної

Українська ведуча Аліна Шаманська висловила про відомих інтерв'юерів України.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" журналістка прокоментувала роботу Дмитра Гордона, Маші Єфросиніної, Анатолія Анатоліча та інших.

Дмитро Гордон

Зокрема, інтерв'ю Дмитра Гордона Аліна Шаманська почала дивитися давно. Як зізнається знаменитість, шоумен ставить гостеві часом компліментарні запитання. Блогерці ж не вистачає гостроти. Тим не менш, діяльність Гордона Шаманській неабияк подобається. Вона цінує щирість інтерв'юера, його професіоналізм та відсутність страху показатися смішним.

Дмитро Гордон

"Змішані відчуття. На початку своєї кар'єри я любила дивитися його інтерв'ю. Хоча мені не завжди подобалося, як він поводиться в кадрі: "тепла ванна" була присутня, компліментарні запитання, але мені було цікаво. Він дуже цікава, позитивна людина, хоча він стриманий в житті. Мені подобається його сила, впевненість, тихий спокій, ніколи не видає свого хвилювання, дуже професійна, підкована людина. Мені подобається професіоналізм Гордона, хоча мені не вистачає у ньому жесті", - розповіла блогерка.

Маша Єфросиніна

Щодо Маші Єфросиніної, то Шаманська вважає її професіоналкою у сфері, в якій вона працює. Тим мне менш, зауваження у ведучої є. Аліні не подобається "награний сміх" Єфросиніної. Як говорить Шаманська, місцями видно, що ведучій взагалі не смішно, однак вона ніби вдає усмішку.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Маша Єфросиніна – це одна з найкращих жінок-інтерв'юерок. Вона потужна професіоналка, але мені моментами здається, що вона не може відкритися щиро та трішки переграє зі сміхом. От у Маші Єфросиніної інколи присутній такий сміх, ніби вона сміється, а їй не смішно. От їй реально не смішно, вона сміється, і це дуже видно. Знову ж таки, це її надбання, її право бути такою, якою вона є", - зазначила Шаманська.

Раміна Есхакзай

На думку блогерки, з роками Раміна Есхакзай неабияк виросла у професійному плані. Однак зауваження в Аліни є. Часом блогерці здається, що в Есхакзай немає особливого зв'язку зі своїм співрозмовником. Шаманській моментами спадає на думку, що Раміні не цікава розмова, а натомість вона думає про наступне запитання.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Мені подобається її неймовірний професійний зріст. Я колосально вражена її професіоналізмом, професійним зростом. Вона дуже виросла. Але я й скажу, що не подобається. Я скажу з професійної точки зору. Мені не вистачає конекту з її героєм. Я не відчуваю, що з кожним своїм героєм вона зливається емоційно. Для мене інтерв'ю – це емоційне злиття, енергія між людьми. Мені здається, що не з кожним героєм у Раміни є ось цей конект, що вона розчиняється у своєму героєві, дивиться йому в очі, зачаровано слухає. Моментами мені здається, що їй нецікаво, бо вона в цей момент думає, яке наступне запитання поставити", - говорить Аліна.

Емма Антонюк

Емма Антонюк Шаманській взагалі не зайшла. За словами блогерки, інтерв'юерка постійно ставить гострі запитання, аби потрапити в гучні заголовки. Окрім того, на думку Аліни, вона напружена і часом перегинає палицю, коли показує всю свою обізнаність та начитаність. Шаманська вважає, що це не завжди доречно.

Емма Антонюк / Фото: instagram.com/emmocean

"Емма Антонюк – не моє. У мене складається враження, що в Емми Антонюк є чітка задача – гарно пропіаритися, поставити ті запитання, відповіді на які вона отримає гостренькі і розуміє, що вона виріже в заголовки преси. Вона напружена. Вона навіть розмовляє чітко, щоб жодне слово, жодна літера не вийшла. Вона говорить настільки правильно та чітко, щоб здаватися дуже розумною інтерв'юеркою. Інколи вона перегинає від цього палицю. Емма Антонюк безумовно професійна журналістка, начитана та розумна, але ж розум - це не завжди у знанні чіткої термінології, правил, задач, прізвищ, книг. Інколи глядач хоче розслабитися", - говорить блогерка.

Анатолій Анатоліч

На думку Шаманської, Анатолій Анатоліч займається крутими та важливими проєктами. Зокрема, він знайомить своїх глядачів з Києвом, не боїться кликати на інтерв'ю невідомих людей, випуски з якими не наберуть багато переглядів.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Його інтерв'ю своєрідні. Анатоліч робить компліментарні інтерв'ю. Він зараз круту справу робить. Він почав робити освітні ефіри, знімає прекрасні випуски про Київ. Анатоліч не боїться брати інтерв'ю у невідомих людей, не боїться, що там не буде переглядів, робить цінний матеріал про Київ", - прокоментувала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно співак EL Кравчук висловився про скандального колегу Олега Винника і зізнався, чому після хвилі хейту він не має до нього жодних претензій.

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