Відома ведуча вперше розсекретила роман з одним із дуету "ДіО.фільми" і здивувала причиною розриву

Відома українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська вперше розповіла про роман з одним із учасників дуету "ДіО.фільми".

Виявилося, що свого часу знаменитість зустрічалася з Вадимом Олійником. Стосунки пари почалися доволі випадково. Як розповіла Шаманська в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", вона тоді саме починала свою кар'єру і брала в популярного співака коментар. Молода журналістка припала Олійнику до душі, і він запросив її на побачення. Так і зав'язалася романтична історія пари, яку вони тривалий час приховували.

Вадим Олійник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

"Я брала у нього інтерв'ю. Приходжу я до нього на знімання, ми знімаємося. У нас взагалі не було жодного флірту, але після знімань він попросив у мене номер телефону. Одразу ввечері він мені написав і запросив на побачення. Я погодилася. Якби в мене запитали, з ким був найкращий поцілунок, це був Вадим Олійник", — пригадала блогерка.

Певний час пара зустрічалася. Вони проводили разом дозвілля, ходили до театрів, різних ресторанів, у кіно, але їхні стосунки припинилися. Хоча знаменитість і була закоханою у Вадима Олійника і була готова з ним до інтиму, але на заваді стала кісточка на нозі, яка називається халюс вальгус. Аліна цього дуже соромилася та почувалася невпевненою. Блогерка змогла з легкістю видихнути, коли нарешті позбулася кісточки за допомогою операції.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я хотіла близькості, я була готова, але я цього не робила, бо в мене була кісточка на нозі. Це в мене була кісточка, яка називалась халюс вальгус. Я настільки соромилася цієї кісточки, що я не зайшла додому до хлопця, в якого була закохана, з яким ми вже тривалий час зустрічалися, бо мені було соромно", — зізналась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська розповіла про те, як сходила на консультацію до психолога Дмитра Карпачова. Знаменитість приголомшила, скільки заплатила за дві години сеансу.

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