Відома ведуча замилувала фото з сином від чоловіка-іноземця і висловилася про страхи материнства

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про зміни у ставленні до материнства.

Так, у фотоблогу Іванна поділилася милими фото з 5-місячним сином Адамом, зробленими у них вдома. Ведуча також розповіла, що її страхи щодо виховання крихітки поступово зникають і вона стає більш розслабленою. Зокрема, вчиться покладатися на інших і планувати час на себе.

Іванна Онуфрійчук з сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Здається, у нас настає той період, коли материнство починає бути все більше у задоволення. Ті страхи і паніка, які були на початку, розвіюються. Натомість зʼявляється внутрішній спокій, графіки сну та годування, ринкові й вечірні ритуали. Це дає можливість хоча б трохи планувати свої дні та справи. Я не соромлюсь просити про допомогу і не уявляю себе без неї. Перший час я не думала, що зможу залишати свою дитину з кимось, а зараз ставлюся до цього простіше. Мамам також потрібен простір. Ось так ми й ростемо", - розповіла Іванна.

Іванна Онуфрійчук з сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченко Інна зізнавалася, як порається з емоціями під час виховання чотирьох дітей і як вирішує між ними сварки.

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