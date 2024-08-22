Відома ведуча здивувала, як їй пропонували інтим за гроші і за яку приголомшливу суму

Таку пропозицію знаменитість отримала ще до повномасштабної війни.
Популярна українська ведуча та блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська здивувала, як їй пропонували інтим за гроші.
Щоправда, таке дивне повідомлення від чоловіка знаменитість згадала не одразу. Спочатку в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Шаманська поділилася, що жодного разу не отримувала пропозиції щодо інтиму за гроші, мовляв, вона в такому плані не цікава.
"Річ у тім, що мені здається, що я не підходжу на таку роль. У мене Instagram такий, що я показую, як борщі варю. Хто мене запросить? Чоловік, який би мене запросив, він би замучився. Я б йому розповідала про важливі речі, він би втратив цікавість", - пожартувала блогерка.
Однак згодом Аліна Шаманська згадала, що таку пропозицію таки отримувала, ще й від росіянина. Щоправда, це було ще до повномасштабної війни в Україні. Чоловік тоді пропонував ведучій 10 тисяч доларів за їхню інтиму зустріч.
"Хоча…запрошували! В Instagram повідомлення мені надіслав чоловік: "10 тисяч доларів за нашу зустріч". Він руснявий був, це ще до війни було", - пригадала знаменитість.
Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська розповіла, як пережила болісне розлучення. Також блогерка зі сльозами на очах зізналась, через що жалкує.
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