Відома ведуча здивувала, як до неї залицявся Фагот: "Я така перелякана була"

Також знаменитість пригадала, як один відомий співак хотів мати з неї стосунки.

Валерія Сулима
Олена Філонова та Фагот

Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова здивувала, як до неї залицявся учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот.

Знаменитість на проєкті "Наодинці з Гламуром" розповіла, що сталося це дуже давно. Олена Філонова та Фагот зустрілись на одній із вечірок. І виконавець почав залицятися до ведучої. Знаменитість чесно зізнається, що їй була приємна така увага, але все ж таки вона відмовила. Філонова пригадує, що артист із розумінням до цього поставився.

"У мене були такі моменти, коли до мене залицялись відомі чоловіки. Але на той момент вони не були в своїх стосунках. Колись була класна афтепаті вечірка. Фагот до мене залицявся. Мені це було дуже приємно, але я якась така перелякана була. Я сказала йому, що ні. Він як джентльмен: "Ні, так ні!", - говорить ведуча Анні Севастьяновій.

Фагот / © instagram.com/fahot

Одного разу до Олени Філонової залицявся відомий співак, в якого, до речі, вона була закоханою. Проте ведуча відмовила йому, оскільки виконавець перебував на той момент у стосунках. Імені знаменитість називати не стала, з поваги до його обраниці.

"Ще до мене залицявся на той момент один дуже популярний співак. Я, чесно кажучи, була в нього закохана. Але я не могла собі дозволити перейти певну межу, бо він був на той момент у стосунках. Не скажу ім'я, бо я поважаю його жінку і не хочу, щоб це перекрутилось в якийсь негатив", - пригадала ведуча.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ГОРОВА злила правду про ПОТАПА, Філонова видала зв’язок з ФАГОТОМ, а EL Кравчук розповів про погрози

Нагадаємо, наразі Фагот холостяк. Нещодавно дизайнерка Ольга Навроцька оголосила про їхній розрив. Пара протягом 16 років перебувала в стосунках.

