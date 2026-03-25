- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 619
- Час на прочитання
- 2 хв
Відома ведуча здивувала, як до неї залицявся Фагот: "Я така перелякана була"
Також знаменитість пригадала, як один відомий співак хотів мати з неї стосунки.
Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова здивувала, як до неї залицявся учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот.
Знаменитість на проєкті "Наодинці з Гламуром" розповіла, що сталося це дуже давно. Олена Філонова та Фагот зустрілись на одній із вечірок. І виконавець почав залицятися до ведучої. Знаменитість чесно зізнається, що їй була приємна така увага, але все ж таки вона відмовила. Філонова пригадує, що артист із розумінням до цього поставився.
"У мене були такі моменти, коли до мене залицялись відомі чоловіки. Але на той момент вони не були в своїх стосунках. Колись була класна афтепаті вечірка. Фагот до мене залицявся. Мені це було дуже приємно, але я якась така перелякана була. Я сказала йому, що ні. Він як джентльмен: "Ні, так ні!", - говорить ведуча Анні Севастьяновій.
Одного разу до Олени Філонової залицявся відомий співак, в якого, до речі, вона була закоханою. Проте ведуча відмовила йому, оскільки виконавець перебував на той момент у стосунках. Імені знаменитість називати не стала, з поваги до його обраниці.
"Ще до мене залицявся на той момент один дуже популярний співак. Я, чесно кажучи, була в нього закохана. Але я не могла собі дозволити перейти певну межу, бо він був на той момент у стосунках. Не скажу ім'я, бо я поважаю його жінку і не хочу, щоб це перекрутилось в якийсь негатив", - пригадала ведуча.
Нагадаємо, наразі Фагот холостяк. Нещодавно дизайнерка Ольга Навроцька оголосила про їхній розрив. Пара протягом 16 років перебувала в стосунках.