Відома ведуча зізналася, скільки коштують її журналістські поїздки на Донбас

Відома українська ведуча та журналістка Раміна Есхакзай зізналася, скільки коштують її журналістські поїздки на Донбас.

Знаменитість поділилася, що їй потрібно на місяць заробляти 10 тисяч доларів, аби платити її команді. Також Раміна зізналася, що вона досі не змінила машину, на якій їздить, адже їй, по-перше, соромно це зробити, по-друге всі кошти журналістка витрачає на випуски своїх проєктів:

“Мені треба заробляти 10 тисяч доларів на місяць, щоб платити команді. Мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну поїздку. Я б хотіла замінити свою машину, але мені соромно купувати, ці гроші можна на знімання випусків витратити. Якщо витрачу на випуск, то згенерую у десять разів більше донатів. Я для цього і знімаю. Витратила 100 тисяч гривень на поїздку, з якої військові отримають мінімум два мільйони”, - розповіла Есхакзай в інтерв’ю Олександру Волошину.

Раміна Есхакзай на Донбасі / Фото: instagram.com/raminalalala

Окрім того, Раміна висловила готовність піти воювати, якщо це буде необхідно. Ведуча зазначила, що коли їде у гарячі точки, розуміє, що може не повернутися:

“Я це бачила, знаю, що потрібні люди на фронті. У мене беруть інтерв'ю, викладають уривок у TikTok, і пишуть коментар: “А звідки ця нафарбована знає?”, а я повернулася з напрямків: Соледар, Авдіївка, Бахмут, Куп’янськ, я бачу ситуацію, спілкуюся з військовими. Я можу сказати, що у росіян дуже багато дронів з приладами нічного бачення, вони б'ють скрізь, треба активізуватися і донатити. Я можу сказати, що війна не закінчиться завтра і післязавтра. Треба готуватися, тому що я довіряю нашим військовим. Я, коли їжджу на фронт, моє життя залежить від військових”, - прокоментувала Раміна.

Раміна Есхакзай на Донбасі / Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо раніше Раміна Есхакзай зізналася, що не хоче народжувати власних дітей і поділилася, що готова до всиновлення.

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