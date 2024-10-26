Відома ведуча звернулася до російськомовних українців і зробила важливу заяву: "Ми були шоковані"

Українська ведуча та акторка Даша Малахова висловилася на тему мовного питання.

Ведуча у своїх сторіз поділилася наболілим. Так, Даша розповіла про власні спостереження, як у столичних закладах відвідувачі говорять російською. Це й шокувало знаменитість.

"Щойно була в київському кафе, де сидять всі вершки й кожен, бл*х*, столик говорить російською. Це не питання кафе, бо персонал говорить неймовірно красивою українською, а саме людей, які прийшли з друзями, колегами, бізнес-партнерами… Всі триндять російською. Ми з подругою були шоковані", - розповіла акторка.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Малахова на своєму життєвому досвіді довела, що перехід на рідну мову може бути цілком природним. Зокрема, пригадала своє зростання в повністю російськомовному середовищі. Знаменитість зізналася, що все змінилося з її приходом на ТБ в українськомовне кулінарне шоу. Відтоді вона поступово стала удосконалювати українську й тим самим повністю викорінила російську.

"Коли почалося повномасштабне, мій чоловік сказав ми всі віднині говоримо українською. Звісно, ми не булили нікого. Я російськомовна, навчалася в російськомовній школі, у мене була російськомовна сім'я. Це абсолютно мені не заважає не триматися за ті факти, а переходити на українську. Так, я була одна з перших, хто робив українськомовний контент з 2006 року. У мене був мовний режим, я говорила кострубато, але нічого, все стало на свої місця. Але я тотально проти мовного хейту. Це про те, щоб з ніжністю змушувати людей переходити на українську", - поділилася Даша.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Тож, ведуча наголосила на важливості спілкування українською мовою й закликала задуматися про її силу впливу на ворога, який щодня вбиває наш народ. Малахова запропонувала почати розмовляти рідною в побуті й тим самим надихати це робити інших.

"Одні з таких головних емоцій – зневіра й безпорадність. Але це не так, тому що спілкування українською – хай і звучить це пафосно – але це величезний інструмент нашої взаємодії з ворогом. Це дуже-дуже сильний ресурс. Гаразд, якщо батьки не переходять, тоді ви з ними говоріть українською. Показуйте приклад дітям. Дуже прошу відчути цю силу слова!", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько неочікувано заступилася за російськомовних і пояснила чому.

Настя Приходько заступилася за російськомовних і гнівно відреагувала на докори "чому не державною"

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