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Відома викладачка вокалу з TikTok прийшла на "Голос країни" та змусила тренерів "змагатися" за неї
Популярна блогерка, яка навчає співу, пригадала, як через образливі слова продюсера свого часу ледь не відмовилася від музичної кар’єри.
Викладачка вокалу та TikTok-блогерка Олена Українець прийшла на «Голос країни», аби здійснити давню мрію та довести, що образливі слова з минулого не визначають її талант.
На початку кар’єри один із продюсерів жорстоко розкритикував зовнішність Олени. Після цього вона навіть засумнівалася, чи варто продовжувати співати.
«Ну і плюс, знаєте, як в шоу-бізнесі, як один сказав мені продюсер: „Тебе криві ноги і косі очі, куди тобі сунуться?“ Вирішила, що, мабуть, не потрібно співати. Можливо, значить, це не моє, можливо, я недостатньо талановита», — пригадала учасниця.
Згодом Українець відкрила власну школу вокалу й знайшла себе у викладанні. На сцені шоу вона вразила тренерів не лише голосом, а й запальною енергетикою. До неї розвернулися Наталія Могилевська, Артем Пивоваров і Тіна Кароль.
Наставники почали змагатися за учасницю та навіть жартома сперечалися, хто зможе довше стрибати разом із нею під час співу. Олена також виконала пісню в дуеті з Могилевською. Утім, зрештою свій вибір вона зробила на користь команди Артема Пивоварова.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
Нагадаємо, у минулому випуску шоу Наталія Могилевська розплакалась на «Голосі» від пісні Скрябіна і з трепетом згадала покійного музиканта.