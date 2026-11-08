Відома викладачка вокалу з TikTok прийшла на "Голос країни" та змусила тренерів "змагатися" за неї

Олена Українець / © Голос Країни

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Викладачка вокалу та TikTok-блогерка Олена Українець прийшла на «Голос країни», аби здійснити давню мрію та довести, що образливі слова з минулого не визначають її талант.

На початку кар’єри один із продюсерів жорстоко розкритикував зовнішність Олени. Після цього вона навіть засумнівалася, чи варто продовжувати співати.

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«Ну і плюс, знаєте, як в шоу-бізнесі, як один сказав мені продюсер: „Тебе криві ноги і косі очі, куди тобі сунуться?“ Вирішила, що, мабуть, не потрібно співати. Можливо, значить, це не моє, можливо, я недостатньо талановита», — пригадала учасниця.

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Олена Українець / © Голос Країни

Згодом Українець відкрила власну школу вокалу й знайшла себе у викладанні. На сцені шоу вона вразила тренерів не лише голосом, а й запальною енергетикою. До неї розвернулися Наталія Могилевська, Артем Пивоваров і Тіна Кароль.

Наставники почали змагатися за учасницю та навіть жартома сперечалися, хто зможе довше стрибати разом із нею під час співу. Олена також виконала пісню в дуеті з Могилевською. Утім, зрештою свій вибір вона зробила на користь команди Артема Пивоварова.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, у минулому випуску шоу Наталія Могилевська розплакалась на «Голосі» від пісні Скрябіна і з трепетом згадала покійного музиканта.

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