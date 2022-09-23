Відома журналістка Божена Ринська відмовляється від російського громадянства: "Не хочу бути співучасницею"

Відома російська журналістка та блогерка Божена Ринська повідомила, що прийняла рішення відмовитися від свого російського громадянства.

Про це Божена Ринська написала у своєму Instagram. Російська журналістка зазначила, що її рішення аргументоване тим, що вона "не хоче бути співучасницею" і, крім того, "з токсичним громадянством вона уражена у правах у Європі".

Також Ринська поділилася подробицями, як саме намагається отримати спеціальну довідку, аби вийти з громадянства:

"Я замовила давно в кабінеті на ФНП таку довідку, але вона прийшла без друку, і в консульстві її не ухвалили. Ок. Я замовила одну довідку поштою, листом до ФНП, а другу особисто у Держпослугах. Перша взагалі не прийшла. Другу замовила 5 вересня. Готовність визначили на 19-те", - розповіла журналістка.

Божена Ринська / Фото: instagram.com/bozhenarynska

Втім і 19-го Ринська не змогла отримати необхідну довідку, оскільки стався якийсь збій:

"Від 5 вересня я чекаю на цей поганий папір. І ось слова скінчилися, переходимо до дій. Це попередження держслужбі і МФЦ. Вперше я була ввічлива. Вдруге, витративши час та гроші на дорогу, я довела до сліз співробітницю. Втретє ви ридатимете всім відділенням", - пригрозила Ринська.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Божена Ринська підтримала Україну та засудила дії Росії. Журналістка виїхала з РФ до Ізраїлю.

Божена Ринська / Фото: instagram.com/bozhenarynska

Також, ще до початку війни, Ринська назвала росіян "стадом жебраків", на якому запроваджені санкції ніяк не позначилися. Журналістка зазначила, що росіянам нема чого втрачати, оскільки вони й раніше "не особливо добре жили", тому "годі й починати". На мітинги, казала Ринська, росіяни вийдуть лише тоді, коли почнуть втрачати свої робочі місця та голодувати.

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