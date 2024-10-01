Відома журналістка потрапила в ДТП і показала наслідки: "В'їхала велика фура"

Відома українська ведуча та інтерв'юерка Аліна Доротюк потрапила в ДТП.

Інцидент стався ввечері, коли Аліна їхала у справах. В автівку журналістки врізалася фура. На щастя, минулося без жертв і знаменитість почувається добре. Проте, авто Доротюк сильно постраждало і зараз у дуже понівеченому стані. Тому вона зізналася, що найбільше у цій ситуації її засмутила ціна подальшого ремонту транспорту.

Аліна Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

"По дорозі в кіно я застрягла в заторі. Коли раптом зліва в мене вʼїхала велика фура. Найобразливіше навіть не те, що у винуватця не виявилося страхового поліса і тепер на мене чекає "десять кіл пекла" для відшкодування збитків через МТСБУ. А те, що в авто винуватця жодного пошкодження. А в мене пів машини зчесано, пошматоване переднє колесо і дзеркало зліва. Почуваюся добре. Я навіть не злякалася, просто дуже прикра ситуація. Це купа грошей на машину. Я просто все вимірюю в грошовому еквіваленті", — розповіла інтерв'юерка в Instagram.

Аліна Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Аліна Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Після прикрого інциденту зірка додала, що все ж не дуже впадає у відчай, адже є й позитивні моменти у цій ситуації. Зокрема, спілкування з патрульною поліцією.

"Приємності у цій ситуації також були. Це патрульна поліція. Звісно, чекати дві години — то не дуже. Але комунікацію оцінюю на 12/10", — додала Аліна.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Доротюк розповіла про пластичну операцію. Блогерка зменшила груди й показала своє фото до та після.

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