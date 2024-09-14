Відома журналістка розкрила, як блогер Волошин під прикриттям водія мікроавтобуса тікав з України

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай провела детальне розслідування і розкрила схему виїзду блогера Олександра Волошина за кордон під час війни.

Так, на своєму YouTube-каналі Раміна зібрала докази та опублікувала раніше вирізані цитати з інтерв’ю з Олександром, яке записувала з ним у травні 2024 року, і розповіла, як блогер насправді перетнув український кордон 31 липня. Як виявилося, Волошин за допомогою компанії перевізника виїхав як водій мікроавтобуса. А незадовго до того припинив декларувати свої доходи й продав більшість майна. За словами інтерв’юерки, вже після втечі блогер вивіз свої автівки шляхом родинних схем.

"3 квітня Олександр Волошин перестав декларувати свої доходи. На початку червня він вивіз з України свій перший Мерседес і повернувся на попутці. 2 липня він продав свою квартиру на 43 кв. м за 2 млн грн. 4 липня з'явилася інформація про те, що Волошин втратив усі свої гроші. За його словами, він мав поїхати до Бердичева і все "розрулити". Він поїхав після Бердичева, напевно, до Києва, а потім транзитом до Іспанії. За інформацією з джерел з правоохоронних органів Олександр Волошин виїхав з України 31 липня 2024 року. Він слідував, як водій мікроавтобусу від суб'єкту господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. А 1 серпня його мама вивезла його другий мерседес. 18 серпня 2024 року бабуся та дідусь виїхали з країни. Також до виїзду за кордон Волошин продав дві свої квартири за процедурою "переуступки", - розсекретила Есхакзай.

Раміна Есхакзай про Олександра Волошина

Раміна переконує, що у неопублікованих фрагментах її інтерв'ю з Олександром, він вже проговорився про Іспанію. Так, у травні цього року він розповідав, що поїде туди робити проєкти з впливовими людьми для допомоги ЗСУ. Втім, журналістка пояснює, що насправді це було лише прикриттям заздалегідь спланованої втечі в України.

"Він виїхав за допомогою корупції, не сплачував податки, не декларував повністю свої доходи. Виїхав за кордон через незрозумілу фірму. Вочевидь, виїзд Олександра Волошина за кордон був спланованою акцією з вивезенням автівок, з продажем квартир, навіть під час інтерв'ю він декілька разів згадав про Іспанію. Мама вивезла його машину, сам він обставив все так, ніби тут йому загрожувала небезпека. Дуже гарно спланований план втечі, все так, щоб знайти виправдання своєму ганебному вчинку", - додала журналістка.

Сам Олександр Волошин наразі перебуває в Іспанії та навіть розкрив, чим буде там займатися. На прохання Раміни пояснити свою втечу блогер відмовився від будь-яких коментарів. Проте раніше своїм підписникам він розповідав, що не повернеться до України через постійні погрози його життю.

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