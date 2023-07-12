Відомі актори на початку кар'єри та зараз: хто з зірок не змінився, а кого просто не впізнати

Чимало відомих акторів на початку кар'єри мали кардинально інших вигляд, аніж зараз.

Деякі знаменитості змінилися з роками, деякі вдавалися до процедур краси, на зовнішність деяких артистів вплинув стрес. Однак є й такі актори, які з роками майже не змінилися або ж стали набагато привабливішими.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, який вигляд відомі голлівудські актори мали на початку кар'єри та який мають зараз.

Дженніфер Еністон

Американська акторка розпочала свою кар'єру на початку 1990-х років, коли отримала свою першу роль у серіалі Molloy. Початок знімань у картинах для 21-річної Еністон був зовсім неуспішним. Вона навіть задумувалася про завершення кар'єри, однак роль у серіалі "Друзі" змінила плани Дженніфер. На початку 1990-х Еністон була брюнеткою, мала неабияк струнку фігуру. З роками акторка почала фарбуватися в русий колір, однак зачіски активно змінювалася. Також артистка віддала перевагу природному старінню та не звертається до пластичних хірургів. Окрім того, 54-річна Еністон не соромиться продемонструвати сивину.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Том Генкс

Американський актор розпочав свою кар'єру в 1980-х роках. Коли йому було 20 років, він отримав першу роль в кіно. Знаменитість раніше мав густу шевелюру з кучерями. З роками Генкс посивів та зістриг волосся. Також знаменитий актор помітно схуд. Нині Генксу 67 років, він не омолоджується за допомогою процедур краси.

Том Генкс / Фото: Associated Press

Вілл Сміт

Американський актор розпочав свою кар'єру далекого 1985 року. Тоді Віллу було всього 17 років. За час своєї акторської кар'єри знаменитість встиг знятися у багатьох успішних картинах та отримати "Оскар". А от до речі, зовнішність Сміта майже не змінювалася. Хіба що актор подорослішав на 37 років. Нині Віллу 54 роки.

Вілл Сміт / Фото: Associated Press

Різ Візерспун

Американська акторка розпочала свою кар'єру 1991 року. Однак успіх до Візерспун прийшов, коли їй було 22 роки. Складається таке враження, що з роками знаменитість майже не змінюється. Різ не експериментує з зовнішнім виглядом, а прихильники звикли її бачити білявкою з середньою довжиною волосся. Нині акторці 47 років.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк

Голлівудська акторка розпочала свою кар'єру далекого 1988 року. У першій картині Сальма знялася в 22 роки. Нині акторці 56 років. Вона має неабияк струнку фігуру та не соромиться її демонструвати прихильникам. Також Сальма може показати сивину у волоссі або ж зморшки на обличчі. Артистка обрала природне старіння та не вдається до процедур омолодження.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Кейт Вінслет

Британська акторка розпочала кар'єру у юному віці. Однак першу серйозну роль Кейт отримала у 19 років. За час своєї акторської кар'єри знаменитість знялася у багатьох відомих картинах та навіть отримала "Оскар". Нині Кейт 47 років. Зовнішність артистки торкнулися незначні зміни.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Джонні Депп

Американський актор розпочав свою кар'єру далекого 1984 року, коли йому був всього 21 рік. Джонні полюбився публіці акторським талантом, а також привабливою зовнішністю. Зірку Голлівуду навіть називали секс-символом. Нині Деппу 60 років. Тривалий час складалося враження, ніби він зовсім не старіє. Однак після розлучення з Ембер Герд та судової тяганини, нерви зробили свій відбиток на обличчі актора.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Блейк Лайвлі

Американська акторка розпочала свою кар'єру 1998 року. Успіх до Блейк прийшов, коли їй було 20 років. Саме тоді вона знялася у серіалі "Пліткарка". Лайвлі зовсім не експериментує зі своєю зовнішністю. Також складається таке враження, ніби 35-річна акторка з роками зовсім не змінюється.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Моніка Беллуччі

Італійська акторка розпочала свою кар'єру в 26 років. За цей час знаменитість кардинально змінилася. Моніка обрала природне старіння та не вдається про процедур омолодження. Однак, 56-річна знаменитість як і раніше вважалась секс-символкою, так і досі нею є.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Бред Пітт

Американський актор розпочав свою кар'єру далекого 1987 року, тоді йому було всього 24 роки. Нині Бреду 59 років. Його обличчя майже не змінилося, за винятком того, що з'явилися зморшки. Також у Пітта є сивина, яку він не фарбує.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

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