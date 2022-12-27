Відомі артисти зіграли новорічний концерт у метро Києва: де та коли дивитися

На станції київського метро "Майдан Незалежності" 30 популярних артистів зіграли новорічний концерт "Єдині. В новий рік разом".

Як йдеться у сюжеті ТСН, виступ музикантів був особливим – це подяка усім, хто щодня наближає перемогу України у розв'язаній Росією війні і дивує світ своєю незламністю. Серед спеціально запрошених гостей були військові, енергетики, лікарі та залізничники. Представників цих професій запросили, щоб окремо подякувати за мир, світло, комфортний транспорт, медичну допомогу.

"Свято подяки людям, завдяки яким ми можемо святкувати Новий рік і зустрічати Новий рік, нагадати собі, що ми єдині, ми непереможні, ми згуртовані", - зазначила Катерина Царик, режисерка новорічного концерту.

Катерина Царик

Загалом, на концерті виступлять 30 популярних артистів. Серед них будуть знані виконавці - Тіна Кароль, Дмитро Монатік, Макс Барських, Юлія Саніна, гурт "Океан Ельзи" та багато інших.

"Єдині. В новий рік разом": останній концерт, який зняли на станції метро "Майдан незалежності"

Однак, протягом 2022-го року з'явилося чимало нових артистів, які теж виступатимуть на концерті. Серед них будуть Shumei, Skofka, Kalush, Артем Пивоваров та інші.

Shumei

Зазначимо, запис новорічного концерту відбувався на станції "Майдан Незалежності" перед її відкриттям для пасажирів метро. Саме ж шоу "Єдині. В новий рік разом" глядачі зможуть побачити в ефірі об'єднаного телемарафону ввечері 31 грудня.

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