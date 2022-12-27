Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомі артисти зіграли новорічний концерт у метро Києва: де та коли дивитися

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відомі артисти зіграли новорічний концерт у метро Києва: де та коли дивитися

Shumei

Серед глядачів були особливі запрошені гості – військові, лікарі, енергетики та залізничники.

На станції київського метро "Майдан Незалежності" 30 популярних артистів зіграли новорічний концерт "Єдині. В новий рік разом".

Як йдеться у сюжеті ТСН, виступ музикантів був особливим – це подяка усім, хто щодня наближає перемогу України у розв'язаній Росією війні і дивує світ своєю незламністю. Серед спеціально запрошених гостей були військові, енергетики, лікарі та залізничники. Представників цих професій запросили, щоб окремо подякувати за мир, світло, комфортний транспорт, медичну допомогу.

"Свято подяки людям, завдяки яким ми можемо святкувати Новий рік і зустрічати Новий рік, нагадати собі, що ми єдині, ми непереможні, ми згуртовані", - зазначила Катерина Царик, режисерка новорічного концерту.

Катерина Царик / ©
Катерина Царик

Загалом, на концерті виступлять 30 популярних артистів. Серед них будуть знані виконавці - Тіна Кароль, Дмитро Монатік, Макс Барських, Юлія Саніна, гурт "Океан Ельзи" та багато інших.

"Єдині. В новий рік разом": останній концерт, який зняли на станції метро "Майдан незалежності"

"Єдині. В новий рік разом": останній концерт, який зняли на станції метро "Майдан незалежності"

Однак, протягом 2022-го року з'явилося чимало нових артистів, які теж виступатимуть на концерті. Серед них будуть Shumei, Skofka, Kalush, Артем Пивоваров та інші.

Shumei / ©
Shumei

Зазначимо, запис новорічного концерту відбувався на станції "Майдан Незалежності" перед її відкриттям для пасажирів метро. Саме ж шоу "Єдині. В новий рік разом" глядачі зможуть побачити в ефірі об'єднаного телемарафону ввечері 31 грудня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
194
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація