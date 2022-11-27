Відомі багатодітні татусі: Решетнік виховує трьох синів, а Дядя Жора – трьох доньок

Зіркові татусі власним прикладом показують, що можна поєднувати виховання дітей та успішну кар'єру.

Серед українських знаменитостей чимало багатодітних татусів.

Зокрема, вони власним прикладом показують, що можна спокійно розвивати успішну кар'єру, і при цьому виховувати дітлахів.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку українських зірок-чоловіків, які мають трьох, чотирьох, а то й більше дітей.

Тарас Тополя

Відомий співак - щасливий татусь трьох дітей. Дружина артиста, співачка Олена Тополя, більш відома під псевдонімом Alyosha, у квітні 2013 року народила Тарасу первістка Романа. Знамените подружжя знову стали батьками, коли народився син Марк. Вже 2020 року Тополя став татом втретє. Олена народила донечку, яку пара назвала Марією.

Тарас Тополя та Alyosha з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Григорій Решетнік

Відомий ведучий щасливий татко одразу трьох синів. Дружина шоумена – Христина – народила первістка Івана 2013 року. 2017 року у подружжя народився син Дмитро. Вже 2020 року Христина знову завагітніла. У пари народився знову син, якого вони назвали Олександром.

Григорій Решетнік з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Утім, подружжя хоче мати велику сім'ю, тож Решетніки замислюються над тим, аби усиновити дитину, родина якої загинула через розв'язану Росією війну.

Олег Скрипка

Відомий музикант теж може похизуватися великою родиною. Разом зі своєю дружиною Наталею Олег виховує четверо дітей: двох доньок та двох синів. Найстарший Роман народився 2005 року, Устим - 2008, Олеся - 2010, а молодша донечка Зоряна – 2012.

Олег Скрипка з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/o.skrypka

Віктор Павлік

Знаменитий музикант має трьох дітей, і всі вони від різних шлюбів. Первісток музиканта – Олександр. Сина артисту народила перша дружина. Утім, Павлік пішов від сім'ї, коли Сашку було лише два тижні.

Віктор Павлік із сином Олександром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Доньку Христину музиканту народила Світла з Узбекестану, з якою він був у стосунках. До речі, Христина ще більше ощасливила Павліка, вона народила йому онука.

Віктор Павлік з донькою / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Також в артиста був син Павло, якого йому народила дружина – Лариса. На жаль, хлопець помер 2020 року після тривалої боротьби з тяжкою хворобою.

Віктор Павлік із сином Павлом / Фото: facebook.com/vpavlik100

Нині ж Павлік одружений з концертною директоркою Катериною Реп'яховою. Минулого року дружина народила музиканту сина, якого вони назвали Михайлом.

Віктор Павлік з сином Михайликом / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Анатолій Анатоліч

Ведучий виховує зі своєю дружиною, Юлією Бойко, трьох дітей. Першу доньку Алісу Юла народила 2011 року, вже за два роки народилася Лоліта. У липні 2021 року Анатоліч став батьком втретє. Дружина народила ведучому сина, якого вони назвали Нілом.

Діти Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/yulattt

Сергій Притула

Ведучий та волонтер виховує трьох дітей. Первістка шоумену народила перша дружина Юлія. Дмитро з'явився на світ 2008 року.

Син Сергія Притули / Фото: facebook.com/myuslya

Друга дружина шоумена Катерина народила йому двох доньок. Соломія з'явилася на світ 2017 року, а Стефанія – 2021.

Сергій Притула з родиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Дядя Жора

Відомий шоумен Дядя Жора, справжнє ім'я якого Вадим Мічковський, щасливий татусь трьох доньок. Разом з дружиною Наталією зірка виховує Уляну, Устину та Аміну.

Дядя Жора з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/dyadya_jora

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