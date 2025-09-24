ТСН у соціальних мережах

Відомі голомозі чоловіки Голлівуду: який вигляд Стейтем, Дизель, Джонсон та інші мали з волоссям

Знаменитості зважуються на кардинальні зміни у зовнішності через різні причини, але однаково досягають успіху. Деяких з них просто не впізнати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дуейн "Скеля" Джонсон, Він Дизель, Джейсон Стейтем

Дуейн "Скеля" Джонсон, Він Дизель, Джейсон Стейтем / © Associated Press

Відомі голлівудські голомозі актори доводять, що навіть без волосся можна залишатися символами харизми, мужності й успіху.

Редакція сайту ТСН зібрала десятку світових акторів, для яких голомозість стала візитівкою стилю, харизми та впевненості. Голлівуд добре знає силу образу мачо з блискучою лисиною, і саме ці чоловіки стали прикладами того, як можна перетворити втрату волосся на частину успішної кар’єри.

Джейсон Стейтем

Харизма й спортивна форма Джейсона Стейтема перетворюють його голомозість на ідеальний образ. Сам актор не раз зізнавався, що лінія росту волосся почала відходити ще з юності, тому він вирішив не боротися, а прийняти голомозість як частину власного стилю. І в цьому він виявився абсолютно правим: саме з цим образом він став зіркою бойовиків.

Джейсон Стейтем / © Associated Press

Джейсон Стейтем / © Associated Press

Дуейн "Скеля" Джонсон

Дуейн "Скеля" Джонсон також давно асоціюється з голомозим образом. Колишній рестлер, а нині зірка касових блокбастерів, зізнавався, що просто вирішив не морочитися з волоссям, адже в нього воно ставало все рідшим. Гладко поголена голова у поєднанні з атлетичною статурою зробили Джонсона іконою сучасного Голлівуду.

Дуейн "Скеля" Джонсон / © Associated Press

Дуейн "Скеля" Джонсон / © Associated Press

Брюс Вілліс

Брюс Вілліс ще у 90-х почав поступово втрачати волосся. Та згодом перетворив цей факт на свою візитівку, якою пишається. У стрічках "Міцний горішок" він з’являвся з різними зачісками, але справжньою легендою став тоді, коли остаточно прийняв голомозість і відмовився від пересадки волосся. У результаті його образ став символом чоловічої харизми цілого покоління.

Брюс Вілліс / © Associated Press

Брюс Вілліс / © Associated Press

Дейв Батіста

Дейв Батіста, відомий глядачам як Дракс із "Вартових Галактики", також належить до голомозих. Він змирився з випадінням волосся й тепер повністю голить його. Тим не менш, це додає йому брутальності й робить зовнішність більш виразною.

Дейв Батіста / © Associated Press

Дейв Батіста / © Associated Press

Він Дизель

Ще один актор, який перетворив голомозість на бренд. У молодості його волосся було кучерявим. Проте він вирішив навмисно позбутися його, аби більше пасувати для бунтарських ролей. Таким чином він підкреслив свої чіткі риси обличчя та пронизливий погляд, що є ключовим для його провідних ролей у культових фільмах. Так, сьогодні важко уявити "Форсаж" без брутального й харизматичного Домініка Торетто саме в такому образі.

Він Дизель

Він Дизель

Лоуренс Фішберн

Лоуренс Фішберн мав розкішне волосся в молодості, але з віком воно стало випадати. Згодом актор усе частіше з’являвся у кіно та на публіці з короткою стрижкою або повністю голеною головою. Цей образ підкреслив його серйозність та авторитетність — саме так глядачі запам’ятали його у ролі Морфеуса в культовій трилогії "Матриця".

Лоуренс Фішберн / © Associated Press

Лоуренс Фішберн / © Associated Press

Джон Траволта

Зірка тривалий час приховував проблему з волоссям за допомогою перук та накладок і навіть використовував спеціальні засоби та звертався до пересадки волосся. Проте 2019 року актор показався з повністю поголеною шевелюрою і отримав шквал компліментів. Виявилося, що голомозість йому личить не менше, ніж культові зачіски з 70–80-х. Багато фанів відзначають, що Траволта з таким образом має ще більш мужній вигляд.

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Ченнінг Татум

Актор вдався до кардинальної зміни образу паісля чергових знімань у новому фільмі 2020 року. Тоді він називав це своєрідним "ритуалом відпущення персонажа", якого грав. А згодом Татум став обирати мінімалістичний стиль, адже побачив, що в такому амплуа його стали частіше кликати зніматися в різні проєкти. І дійсно, його голомозість має доволі органічний вигляд, підкреслюючи спортивну статуру та чіткі риси обличчя.

Ченнінг Татум / © Associated Press

Ченнінг Татум / © Associated Press

Патрік Стюарт

Знаменитість став голомозим у доволі ранньому віці через генетичну алопецію. Сам актор зізнавався, що це було ударом по самооцінці, однак саме цей образ зробив його впізнаваним у "Зоряному шляху" та "Людях Ікс". Голомозий Стюарт став справжньою легендою і довів, що талант і харизма важать більше за будь-яку зачіску.

Патрік Стюарт / © Associated Press

Патрік Стюарт / © Associated Press

Стенлі Туччі

Актор ніколи не приховував втрати волосся. З роками він почав з’являтися на публіці з повністю виголеною головою, і цей образ додав йому статусності. Туччі часто грає інтелігентних чи харизматичних персонажів, і гладко поголена голова лише підкреслює його вишуканий стиль.

Стенлі Туччі

Стенлі Туччі

