Відомі подробиці нового фільму, який знімає Дзідзьо та грає головну роль

DZIDZIOFILM розпочав виробництво комедії-квесту "ДЕ ГРОШІ".

Днями артист та режисер-постановник Дзідзьо разом з креативною командою розпочав знімання нової комедії-квесту "ДЕ ГРОШІ".

Фільм увійшов до списку кінопроєктів-переможців на 14-му конкурсі-пітчингу Державного агентства України з питань кіно та отримав державну фінансову підтримку.

Головні ролі комедії-квесту виконують Ада Роговцева, Михайло Хома (Дзідзьо), Сергій Либа та Анна Буткевич.

"Я надзвичайно щасливий, бо здійснюється ще одна моя мрія! Наша команда - неймовірна, талановита. Я їх дуже люблю і впевнений в тому, що наші очікування будуть перевершені! А головне - ваші! Це буде дуже цікаво, адже глядач буде розгадувати квест разом з головними героями", - поділився головний герой стрічки та режисер-постановник комедії Михайло Хома.

Серед касту акторів фільму глядачі впізнають багато відомих зірок театру, кіно, шоубізнесу, а також блогерів. Так, ролі зіграють: Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Олексій Тритенко, Юрій Горбунов, Володимир Задніпровський, Євген Сморигін, Назарій Гук, Любов Тимошевська, Наталя Холоденко, Юлія Магдич, Діма Варварук та інші.

Пресслужба DZIDZIOFILM

"Я почуваюся учасницею крутого реаліті на виживання, тим більше, що виживає частіше не сильніший, а хитріший. Моя Рита - спокуслива як нова банкнота. Вона - супержінка, бо у неї тут цілих два чоловіка, один ведмідь і перфоратор, але стрибнути, як вона, у багно і кригу заради мрії можуть лише справжні романтики", - коментує свою роль Рити акторка Анна Буткевич.

Спеціально для стрічки в одному з павільйонів на 1 650 кв. м побудували інтер’єрні декорації будинку на кілька кімнат, серед яких буде спеціальна кімната-квест з елементами, що обертаються, таким чином видозмінюючи кімнату. Серед декорацій є як колекційні антикварні меблі, так і модерний реквізит.

Пресслужба DZIDZIOFILM

Знімання будуть відбуватися в Києві та у Львові. Екстер’єром обрано один з найгарніших маєтків у Лісниках, оригінальний бутик української дизайнерки, заміський ресторан, а також одна зі сцен буде відзнята на легендарному Личаківському цвинтарі у Львові.

Очікуйте комедію-квест "ДЕ ГРОШІ" в кінотеатрах України вже цього року.

Нагадаємо, раніше невпізнанний Дзідзьо із сивиною та глибокими зморшками спантеличив фанів. Артист знімає кіно "ДЕ ГРОШІ", де постав в образі літнього чоловіка.

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