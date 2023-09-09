Відомі російські "КВКшники" приїхали до окупованого Донбасу і заявили, що окупанти "говорять серцем"

Російські гумористи Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов, які свого часу прославилися завдяки "КВК", приїхали до окупованого Донбасу.

Досі вони жодним чином не коментували повномасштабну війну РФ проти України, та, врешті, показали своє ставлення до російських окупантів та геноциду українського народу.

На тимчасово окупованих українських територіях Мусагалієв і Дорохов взяли участь в концерті з нагоди "80-х роковин з Дня визволення Донбасу". Захід проходив на Донеччині в меморіальному комплексі "Саур-Могила".

Там вони розважали російських загарбників на концерті, де виступили разом з путіністом, співаком Ярославом Дроновим, відомим як SHAMAN.

Денис Дорохов і Азамат Мусагалієв на окупованому Донбасі

Мусагалієв і Дорохов, які прогнулися під кремлівську пропаганду, назвали вбивць і терористів "душевними людьми", які "говорять серцем":

"Ми мали розмову безпосередньо з військовослужбовцями, які захищають цю землю. І хочу сказати про головну особливість: вони говорять серцем, дуже душевні люди", - заявили путіністи.

Азамат Мусагалієв / Фото: instagram.com/azabraza1984

Своєю чергою українці рознесли пропагандистів у соцмережах. І якщо Мусагалієв закрив коментарі, то під постами Дорохова в Instagram юзери видали все, що думають про них:

Дітям, яких росіяни вбили у театрі в Маріуполі, було десь стільки ж, скільки і вашому. Жодні гроші цього не відмиють. Карма така штука, повернеться

Що ти забув в окупованих містах України терористами московії? Засохша ти кінчя путлера

Шльондра кремлівська!

Я думав ти на сцені лише такий. А ти безмозкий по-справжньому ! Потанцював на кістках?

Денис Дорохов / Фото: instagram.com/dorokhovdenisofficial

Зазначимо, що Денис Дорохов від початку повномасштабного вторгнення ніяк не коментував війну в Україні, яку влаштувала Росія. Проте продовжував заробляти в РФ криваві російські рублі.

А Азамат Мусагалієв у перші дні вторгнення у своєму Instagram розмістив пост, у якому написав, що в Україні є його друзі, з якими його багато що пов'язує і заявив, що він "за мир".

Азамат Мусагалієв / Фото: instagram.com/azabraza1984

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