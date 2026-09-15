Відомі українські актори в молодості і зараз: як змінились Боклан, Роговцева, Сумські та інші

Ольга Сумська, Стас Боклан та Наталія Сумська / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Українські актори Стас Боклан, Ада Роговцева, Володимир Горянський та багато інших вже багато років на сцені.

Звичайно, більшість звикли їх бачити в сучасному кіно. Однак за плечима артистів вагомий досвід, оскільки кар’єру вони розпочали ще в юному віці.

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, який вигляд відомі українські актори мали в молодості, а також як вони змінились з роками.

Реклама

Володимир Горянський

Актор розпочав свою кар’єру далекого 1980 року, коли йому було 20 років. Він здобув освіту в Дніпровському театральному училищі, а пізніше закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Володимир Горянський грає як і на театральній сцені, так і в кіно. Відомі його роботи — «Останній москаль», «Великі Вуйки», «Слуга народу», «DZIDZIO Контрабас», «11 дітей з Моршина» та інші. Зараз Володимиру Горянському 67 років. Останнім часом актор працює на театральній сцені, а от в кіно практично не знімається. Раніше артист зізнався, що до цього дехто доклав руку.

Володимир Горянський у молодості і зараз / © Колаж ТСН.ua

Наталія Сумська

Наталія Сумська розпочала свою кар’єру в 21 рік. Після закінчення Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого артистка почала працювати в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Першу славу Наталії Сумській принесла роль Наталки в фільмі-опері «Наталка-Полтавка». Зараз артистці 70 років. Вона продовжує грати в театрі і вкрай рідко з’являється в кіно.

Наталія Сумська в молодості і зараз / © Колаж ТСН.ua

Стас Боклан

Стас Боклан розпочав свій кар’єрний шлях 1984 року, коли йому було 24 роки. Спочатку він був лише театральним актором, а вже згодом почав поступово з’являтися в кіно. Що цікаво, популярність до артиста прийшла вже після 50 років. Шалений успіх йому принесла роль кобзаря Івана Смика в історичній драмі «Поводир». Стас Боклан також знімався у таких картинах, як «Папік», «Слуга народу», «Коли ми вдома», «Кріпосна» та інших. Зараз артистові 66 років, а його кар’єра продовжує стрімко розвиватися.

Стас Боклан у молодості і зараз

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська розпочала свою кар’єру 1998 року, коли їй було 23 роки. Вона закінчила Львівський державний музичний інститут, переїхала до Києва та долучилась до театральної трупи Молодого театру. Слава до Ірми Вітовської прийшла 2005 року, коли на екрани вийшов комедійний телесеріал «Леся+Рома», де вона грала головну роль. Зараз знаменитості 51 рік. Артистка грає в театрі, а також час від часу з’являється на великих екранах.

Реклама

Ірма Вітовська в молодості і зараз / © Колаж ТСН.ua

Анатолій Хостікоєв

На початку професійної кар’єри Анатолію Хостікоєву був 21 рік. Спочатку актор завоював серця глядачів своєю грою на театральній сцені, а вже потім — кінороботами. Слава до Анатолія Хостікоєва прийшла після фолк-опери «Енеїда», де він зіграв головну роль Енея. Далі кінопрорив принесла роль у фільмі «Камінна душа», а потім телесеріал «Роксолана». Зараз Анатолію Хостікоєву 73 роки. В основному він грає на театральній сцені, а от на екранах з’являється вкрай рідко.

Анатолій Хостікоєв у молодості і зараз / © Колаж ТСН.ua

Ада Роговцева

Ада Роговцева розпочала свій кар’єрний шлях далекого 1956 року, коли їй було 18-19 років. Зніматися у кіно вона почала ще студенткою. Найзнаковіші роботи акторки — «Кривавий світанок», «Камінний господар», «Віддана», «Сага» та багато інших. Зараз Аді Роговцевій 89 років. Вона й надалі продовжує грати в театрі, а також зніматися у картинах.

Ада Роговцева у молодості і зараз / © Колаж ТСН.ua

Богдан Бенюк

Богдан Бенюк розпочав свій кар’єрний шлях 1975 року. На той момент йому було всього 18 років. Артист знявся й таких відомих картинах, як «Чорна рада», «Запорожець за Дунаєм», «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Мій карпатський дідусь», «Хазяїн» та багато інших. Зараз Богдану Бенюку 69 років, і він продовжує далі розвивати свою кар’єру.

Богдан Бенюк у молодості і зараз

Ніна Набока

Ніна Набока почала свою професійну кар’єру, коли їй було 21-22 роки. Вона знялась у таких популярних картинах, як «Спіймати Кайдаша», «Припутні», «Будинок „Слово“. Нескінченний роман», «Перші ластівки» та багато інших. Зараз артистці 69 років. На пенсію виходити вона не квапиться. Натомість Ніна Набока працює викладачкою, грає в театрі та знімається у фільмах і серіалах.

Реклама

Ніна Набока у молодості і зараз / © Колаж ТСН.ua

Ольга Сумська

До акторської професії Ольгу Сумську привела її старша сестра Наталія Сумська. Що цікаво, дебют акторки відбувся ще в ранньому дитинстві на театральній сцені. Річ у тім, що Сумська походить із акторської династії. Тож, батьки долучали її до професії. Сама ж Ольга Сумська почала активно розвивати кар’єру в 16 років. Найвідоміша роль акторки була в серіалі «Роксолана», яка принесла їй шалений успіх. Також вона знімалась у таких картинах, як «Тигролови», «Голос трави», «Кріпосна», «Останній москаль» та багато інших. Зараз Ользі Сумській 60 років. Вона активно грає в театрі, а також з’являється на екранах.

Ольга Сумська у молодості і зараз / © Колаж ТСН.ua

Римма Зюбіна

Римма Зюбіна розпочала свою професійну кар’єру у 19 років. Саме тоді вона отримала роль на театральній сцені. Також акторка почала зніматися і в кіно. Найвідоміші роботи Римми Зюбіної — «Гніздо горлиці», «Памфір», «Я працюю на цвинтарі», «Смак свободи» та багато інших. Зараз артистці 55 років. Вона продовжує й далі розвивати свою кар’єру.

Римма Зюбіна у молодості і зараз / © Колаж ТСН.ua

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua згадувала виконавців головних ролей у фільмі «Людина-павук» із Тобі Магвайром. Пропонуємо подивитися, як за 24 роки змінились Пітер Паркер, Мері Джейн і інші герої картини.

Новини партнерів