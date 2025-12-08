ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
1 хв

Відомі українські зірки просто зі сцени вшанували пам’ять ADAM і зворушили співом в унісон його хіта

YAKTAK і KOLA виконали одну з найпопулярніших композицій покійного колеги.

Автор публікації
Валерія Гажала
ADAM, YAKTAK і KOLA

ADAM, YAKTAK і KOLA

Днями стало відомо про смерть ADAM, справжнє ім’я якого Михайло Клименко.

Ця новина неабияк сколихнула Мережу, зокрема й український шоубіз. Раніше низка артистів висловилися про горе та підтримали родину Михайла у надзвичайно складний період втрати. Та вшановування пам’яті відбулося не лише у дописах, але й на сцені.

Артисти YAKTAK і KOLA якраз мали виступи у сумнозвісний день перед шанувальниками. Співак давав концерт на Черкащині, а KOLA підтримувала благодійну ініціативу у Києві. Та обидва частину свого сценічного часу присвятили саме Михайлові. Зокрема, виконали одну з його найпопулярніших пісень «Повільно». Своєю чергою публіка насолодилися душевним вокалом, пронизаним болем, і підспівувала в унісон у відповідь.

Крім того, зі сцени YAKTAK зізнався, що хоч і не був знайомий з ADAM, але мав бажання колись перетнутися. А ось KOLA, яка встигла поспівпрацювати з музикантом, зі смутком висловила вдячність талановитому колезі, адже була «впевнена, що він чує».

Зазначимо, Михайла Клименко, якого всі знали як ADAM, не стало 7 грудня. На жаль, його серце не витримало тривалого перебування у комі внаслідок туберкульозного менінгіту. Вже відомо, де та коли можна попрощатися з артистом.

Дата публікації
Кількість переглядів
445
