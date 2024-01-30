Відомі ведучі публічно принизили alyona alyona та Доротюк через зовнішність

У Мережі розгорівся гучний скандал через висловлювання відомих ведучих Володимира Петрова та Сергія Іванова щодо зовнішності виконавиці alyona alyona та журналістки Аліни Доротюк.

Зокрема, вони дозволили собі недоречні висловлювання в бік знаменитостей. alyona alyona ведучі назвали "хабалкою з під'їзду", а Аліні Доротюк порадили собі шукати "гідних на теплотрасі".

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, з чого почався конфлікт, як на нього відреагували alyona alyona і Аліна Доротюк та як в Мережі обурилися через висловлювання Петрова та Іванова.

Як Іванов та Петров розкритикували Аліну Доротюк

Так, у чоловіків на YouTube-каналі ISLND TV вийшло відео, де вони обговорили інтерв'ю Доротюк із блогеркою Людмилою Луцук, більш відомою як Люда з Голлівуда. Петров та Іванов у ході обговорення дозволили собі публічно розкритикувати жінок через зовнішність. Зокрема, Петров сказав наступне: "Це ж старий прикол – знайди подружку страшніше, ніж ти. Стара жіноча хитрість".

Відомі ведучі розкритикували зовнішність alyona alyona та Аліни Доротюк і нарвалися на хейт

На що у відповідь отримав від Іванова: "Давай відверто, у цьому випадку це складно буде зробити. Але те, що вона старається, треба визнати та заохотити її. Давай намагайся. Можна спробувати на теплотрасах пошукати. Там хтось гідний може знайтися".

Реакція Аліни Доротюк на критику

Аліна Доротюк була шокована такими коментарями від ведучих. Журналістка заявила, що таким висловлюванням не місце в публічному просторі, адже вони лише провокують на шеймінг жінок за зовнішність.

Аліна Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

"Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його - у порівнянні з цими висловлюваннями – "безневинне" 10 із 10. А якимсь Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністичні висловлювання з рук? Як на мене, такі коментарі у публічній сфері ще більше легалізовують шеймінг жінок за зовнішність", - обурилася журналістка.

Допис Аліни Доротюк

Як Іванов та Петров критикували alyona alyona та як їм відповіла виконавиця на образи

Виявилося, що Петров та Іванов не вперше дозволяють собі подібні коментарі у бік жінок. Раніше діставалося реперці alyona alyona, яку вони публічно назвали "хабалкою з під'їзду".

"Ось ця проста хабалка, яку ви весь час вважали реперкою. Ось проста під'їздна хабалка біля під'їзду з метро розповідає, що вона не хоче нічого змінювати. То ви всі помилялися! Вона проста хабалка, вона жодного стосунку до суспільства не має. Вона не є лідером громадської думки, ні!" – говорив раніше Петров.

Свого часу alyona alyona не стала публічно це коментувати. Однак ситуація з критикою знову повторилася.

alyona alyona

Виконавиця зазначила, що їй соромно, що в українському інфопросторі транслюють такі думки. Артистка порадила ведучим займатися важливими справами, а не принижувати жінок через зовнішність.

"Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки, вони просто сидять і перемивають кістки жінкам. Яка страшна, яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні. Я не зреагувала перший раз, але ситуація повторилася, бо вони знову згадали журналістку і блогерку, які піднімали тему важливості репостів зборів. Ще й почали вживати якісь свої недоречні жарти. Двої дорослих чоловіків. Мені соромно не те що це бачити й чути, а й соромно, що це є в інфопросторі. Я б хотіла, аби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування, мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ", - прокоментувала артистка.

Допис alyona alyona

Як у Мережі відреагували на скандал

"Два ходячих комплекси. Яскравий приклад для книжок з психіатрії. Мені шкода тих жінок, які обрали жити з "цими", - Саша Бо.

"Та нікому там не соромно. Вони всіх поливають брудом, хто має аудиторію, щоб підняти перегляди", - Наталія Холоденко.

"Яка гидота. Переступай і гордо йди вперед. Ти чудова!" – Оля Цибульська.

"Це ніби щось з Інтернету 2006 року...Як соромно!" – Jerry Heil.

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