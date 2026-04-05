Відомі зірки зі Швейцарії приїхали до Києва й неочікувано заспівали українською легендарний хіт

Jerry Heil і Nemo / © instagram.com/jerry.heil

Переможці «Євробачення-2024» Nemo зі Швейцарії під час свого другого візиту до Києва потішили шанувальників приємним сюрпризом.

Так, артисти під час перебування у столиці не лише зустрілися з фанами, а долучилися до казкового шоу української співачки Jerry Heil, яке відгриміло 4 квітня. Зірковий дует після нещодавньої інтриги з’явився на концерті виконавиці у столичному Палаці спорту та буквально приголомшив зал.

Несподівана поява Nemo стала одним із найяскравіших моментів шоу. Артисти вийшли на сцену у вишуканому образі і разом із чуттєвою Jerry Heil виконали кілька композицій, чим викликали бурхливі овації публіки.

Дата публікації 09:58, 05.04.26 Nemo і Jerry Heil заспівали українською в Києві — зал вибухнув емоціями

Спершу вони заспівали трек «Додай гучності (12 points)», де іноземні артисти здивували ідеальною українською вимовою. Виступ доповнили ефектні танцювальні трюки — під час номера іноземних виконавців навіть піднімали догори дриґом, але це не завадило їм бездоганно співати наживо.

Jerry Heil та Nemo у Палаці спорту

Ще більш зворушливим став номер із легендарною піснею «Запроси мене у сни» Назарія Яремчука. Jerry Heil та Nemo виконали її повністю українською мовою, сидячи разом за роялем. Атмосфера єднання та щирості довела 10-ти тисячну аудиторію до мурах.

Зазначимо, це вже другий приїзд Nemo до України. Вперше вони відвідали Київ восени 2025 року, коли виступили в одному зі столичних клубів з презентацією нового альбому і також розділили сцену з Jerry Heil.