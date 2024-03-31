Відомий 27-річний американський актор загинув в автокатастрофі

Американський актор Ченс Пердомо, відомий глядачеві за роллю у серіалі "Моторошні пригоди Сабріни" загинув в автокатастрофі.

Знаменитість розбився на мотоциклі минулої суботи, 30 березня. Артисту було 27 років.

Смерть Пердомо підтвердив його менеджер, передає Variety:

"З важким серцем ми ділимося новиною про передчасну смерть Ченса Пердомо внаслідок аварії на мотоциклі. Влада повідомила, що ніхто зі сторонніх людей не постраждав. Його пристрасть до мистецтва та ненаситний апетит до життя відчували всі, хто його знав, і його тепло збережеться у тих, кого він любив найбільше. Ми просимо поважати бажання сім'ї зберегти конфіденційність, оскільки вони сумують за втратою улюбленого сина та брата", - йдеться в повідомленні представника актора.

Ченс Пердомо був відомий своїми ролями Емброуза Спеллмана в серіалі Netflix "Моторошні пригоди Сабріни" і Андре Андерсона в спін-офі серіалу "Пацани" "Покоління V".

Ченс Пердомо у серіалі "Моторошні пригоди Сабріни"

Пердомо народився в Лос-Анджелесі, але в ранньому дитинстві переїхав до Саутгемптона, Англія. Там він відвідував місцеву муніципальну школу, а потім вступив до коледжу у Вінчестері. Згодом Ченс перебрався до Лондона, щоб розвивати свою акторську кар'єру. Він брав участь у кількох телевізійних шоу і короткометражних фільмах, перш ніж отримати постійну роль у серіалі "Моторошні пригоди Сабріни".

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