Відомий 34-річний український співак опинився під крапельницями: "Потрапив до лікарні"

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, показався на лікарняному ліжку.

У своєму фотоблогу виконавець опублікував фото, на якому видніється його рука й крапельниця. На зображенні артист залишив підпис, де іронічно відреагував на нову пісню Дорофєєвої: "Потрапив до лікарні після того, як почув пісню Наді Дорофєєвої з іншим. Але пісня сподобалася!". Втім, справжніх причин погіршення стану здоров'я зірка розсекречувати не став. Натомість через деякий час Позитив заспокоїв своїх шанувальників і опублікував фото зі студії звукозапису з іменною трояндою, яку йому надіслала Надя Дорофєєва після випуску їхнього з блогером Мішею Лебігою фіта "А я все плакала".

Позитив у лікарні / Фото: instagram.com/positiff

"Зі мною все добре! Музика, вітаміни й квіти від Наді Дорофєєвої зцілюють", - написав виконавець.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Нагадаємо, днями співачка Надя Дорофєєва і блогер Міша Лебіга неочікувано створили спільний хіт "А я все плакала". Зокрема, під час прем'єри вони запустили благодійний стрим на Twitch та зібрали понад п'ять млн грн на допомогу українським військовим і постраждалим після ракетного обстрілу Чернігова. Згодом на платформах з'явився іронічний кліп, виконаний у стилі 80-х, який транслює важливий для українців меседж.

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