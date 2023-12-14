Відомий 50-річний співак зізнався, як через стрес почав зловживати алкоголем: "Хотілося менше пити"

Учасник відомого українського гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, більше відомий як Фоззі, поділився, як під час повномасштабної війни почав зловживати алкоголем та як підтримує своє тіло в формі.

Музикантові цьогоріч виповнилося 50 років. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист розповів, що намагається підтримувати своє тіло у формі. Раніше Фоззі займався футболом, однак зараз, під час повномасштабної війни, співак більше приділяє уваги бігу та плаванню. Щоправда, старі травми дають про себе знати.

Олександр Сидоренко (Фоззі) / Фото: скриншот з відео

"Футболу зараз майже не існує. Бігаю, плаваю, але травм багато спортивних і гастрольних. Тому доводиться слідкувати за цим", - розповів музикант.

Також Олександр Сидоренко зізнався, що під час повномасштабної війни почав більше пити алкоголю. Виконавець хоче менше вживати алкогольних напоїв, адже це згубна звичка. Однак саме так Фоззі бореться зі стресом.

Олександр Сидоренко (Фоззі)

"Це ж гастролі, а без алкоголю гастролей не буває. У будь-якій кризовій ситуації дві групи товарів показують зріст – це алкоголь та солодке. Жінки знімають стрес солодким, чоловіки знімають стрес алкоголем. Хотілося б менше, мабуть, пити. Навколо багато алкоголю. Я знаю багатьох людей, для яких це вже стало проблемою, багато людей померло через це під час війни", - зізнався співак.

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