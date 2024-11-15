Відомий 67-річний український актор заявив про готовність воювати і назвав, чим може бути корисним

Український актор Богдан Бенюк зробив неочікувану заяву про військову службу.

67-річний артист в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" приголомшив своєю готовністю приєднатися до лав ЗСУ. Як каже Бенюк, за потреби він покине роботу в театрі та піде захищати Україну. Актор відчуває в собі сили та змогу допомогти українському війську у різний спосіб. Зокрема, як варіант називає перевезення, готування страв для захисників або ж їх розважання. Ба більше, зірка готовий навіть долучитися до зведення оборонних споруд.

Богдан Бенюк

"Ми нікуди від цього не дінемося. Я думаю, що зараз покину театр, бо він мені вже трошки починає тиснути на одне місце. І почну будувати оборонні споруди. Я ж це можу щось робити – можу. Принаймні трохи. Дрова носити, їсти варити та й анекдот розкажу, настрій підійму. Ще машиною можу їздити. Багато можу зробити, поки я ще здатен на таке фізично", - зізнається актор.

Нагадаємо, нещодавно Богдан Бенюк поділився подробицями особистого життя й розповів, чому живе з 89-річною класною керівницею.

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