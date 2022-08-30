Відомий актор Алдошин пригадав свій першій бій з окупантами: "Одразу м'ясорубка"

Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон", актор Павло Алдошин ще на початку повномасштабної війни вирішив, що має захищати країну від російських окупантів.

Першою чергою знаменитість убезпечив свою родину. Потім вже вирішив, що має йти на фронт. Алдошин зв'язався зі знайомими та повідомив, що готовий долучитися до захисту України. За словами актора, так і почалася його служба в лавах ЗСУ.

Фото: paldoshyn/Instagram

"Для мене війна почалася, як і для всіх цивільних людей – вибухами о 4 ранку і думками "О, почалося". У мене в голові було два пункти: перше – убезпечити свою сім’ю, а друге – піти на фронт, захищати свою землю. Я одразу написав знайомим хлопцям, що готовий долучитися до спільної справи. Вони досвідчені, тому я одразу вирішив зв’язатися з ними. Я був у Києві, чекав на вказівки, поки ми вирішували, як можемо бути корисними під час захисту Київської області. Власне, так і почався мій шлях до лав ЗСУ", - розповів знаменитість в інтерв'ю "УП".

Алдошин пригадав свій перший бій з російськими окупантами. Загалом, це було у Мощуні. Знаменитість зізнається, що було складно як фізично, так і психологічно. Бій був настільки запеклим, що вони з побратимами практично не спілкувалися. Актор говорить, що, на щастя, всі повернулися звідти живими.

Фото: paldoshyn/Instagram

"Мій перший бій був у Мощуні. Одразу м'ясорубка. На той момент ми звикли до вибухів, мін, кацапських гелікоптерів, які над нами періодично шастали. Це полегшило наше перебування там. Між підрозділами не було комунікації і це була така "каша". Було дуже емоційно, тому що це було вперше. Слава Богу, тоді всі наші, хто виїхав, повернулися", - розповів актор.

Та для зірки бій з окупантами – це не найтяжче, що може бути на фронті. Павло говорить, що найстрашніше – це загибель побратимів. До слова, вони намагаються не зближуватися одне з одним.

Фото: paldoshyn/Instagram

"Найважче на фронті – це втрата своїх. Це дуже тяжко переживати, перебувати в цьому, тому це породжує певну відстань. Якщо не хочеш, щоб було боляче, не зближуйся з людьми максимально. Водночас ми всі стоїмо один за одного, тому тримати дистанцію дуже важко. Все решта можна пережити – це час, кров і ресурс", - поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно репер Yarmak розповів, чим займається на фронті. Спочатку у музиканта було одне завдання, а згодом – інше.

Читайте також: