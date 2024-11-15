Відомий актор Бенюк відповів, де зараз його 27-річний син і чим він займається

Український актор Богдан Бенюк вперше за тривалий час зізнався, де зараз перебуває його родина.

Як розповів артист в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", його 27-річний син Богдан-Гордій зараз перебуває у Києві, як і решта частина родини актора під час війни. За словами знаменитості, його син також пов'язав свою кар'єру з творчістю. Зокрема, є актором дубляжу й зараз завдяки навчанню покращує свої навички менеджменту в театральній справі. Зірка зізнався, що турбується за дітей та онуків через мобілізацію, але попри все, вони не виїжджають за кордон.

"Зараз він (син Богдан-Гордій - прим. ред.) закінчує аспірантуру в травні наступного року. Спеціальність – організація театральної справи. Він акторством займається, озвучкою. До того ж у нього математичний склад розуму і він буде продюсером. Я хвилююся не тільки за нього, але й за 19-річного онука. Але вибір треба в ім'я сім'ї, а сім'я живе в ім'я держави. Всі в Україні", - розповів Бенюк.

Богдан Бенюк / Фото: instagram.com/beniukofficial

Тим не менш, Богдан Бенюк наголошує, що турбується про майбутнє покоління вже сьогодні. І докладає максимум зусиль, аби діти та онуки надалі мали кращі умови життя й з гордістю продовжували їхній рід.

"В силу вступає відчуття сьомого коліна та хто мене буде представляти в цьому світі. І що я зробив в цьому світі такого, аби вони не розгрібали за мене. Це дуже важливо", - підкреслив актор.

Нагадаємо, нещодавно Богдан Бенюк заявив, що може поповнити лави ЗСУ й припустив, чим міг займатися на фронті у 67-річному віці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: БЕНЮК: хто зрадники у владі, чим країні допоможе "лагідний стукізм", як зніматися з путіністами

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